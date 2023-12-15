無肉正歡！方便快速「無肉常溫調理包」現身全聯，蔬食族必收！

隨著健康意識抬頭、極端氣候變遷引發關注，吃蔬食不只有益身心健康，更是一件「簡單、減碳、拯救地球」的潮事！根據環保署資料顯示，全台每個人都採取無肉飲食一天，即可減少超過5萬噸碳排量，相當於450萬棵樹一年的吸碳量，綠色飲食是最容易實踐且有效的減碳方式，你也心動了嗎？

聯夏食品推出「青生活系列」無肉常溫調理包，讓民眾用方便實惠的方式，支持地球永續。 圖／聯夏食品提供

「無肉」飲食不僅僅是一個飲食新趨勢，更是一種生活態度，透過各式日常生活的選擇，表達支持地球永續的精神。想嘗試無肉飲食，卻不知道從哪裡開始嗎？聯夏食品新推出「青生活系列」無肉常溫調理包，讓大眾用最快速、方便且實惠的方式，在家就能享受美味的無肉料理。

無肉更勝有肉！3種口味，每一種都開胃！

聯夏食品「青生活系列」精選新鮮食材，展現無肉料理味覺新體驗，3種口味、多重口感，天天吃也吃不膩！每一款熱量約180-240卡，清爽好吃無負擔！

今天想多多補充蔬菜？「十蔬同樂燴」使用新鮮番茄作為醬汁基底，搭配多種香辛料，帶來層次豐富的滋味與香氣，精選10種天然蔬果，一次吃進五色均衡食材和馥郁鮮甜風味，健康營養都到位。

「十蔬同樂燴」常溫調理包精選10種天然蔬果，健康營養都到位。 圖／聯夏食品提供

「黑椒柳條」使用新口感植物肉，搭配新鮮洋蔥、洋菇，完美復刻經典黑胡椒熱炒的絕妙滋味，加上彈牙脆Q的蒟蒻，達到畫龍點睛的效果，每一口都是大廚風味輕奢享受。

「黑椒柳條」常溫調理包使用新口感植物肉，搭配新鮮洋蔥、洋菇、蒟蒻。 圖／聯夏食品提供

喜歡吃辣的朋友，一定不能錯過「辣味番茄雞」令人驚艷的好味道！採用完熟番茄燉煮，植物肉與脆嫩多汁的杏鮑菇、超級食物鷹嘴豆，交織出美味與營養的完美平衡，香辣酸甜的滋味讓人一口就愛上！

「辣味番茄雞」常溫調理包，香辣酸甜的滋味令人驚艷。 圖／聯夏食品提供

「常溫調理包之王」再進擊！吃好吃巧更要吃得安心

聯夏食品成立已陪伴國人走過50多個年頭，是台灣常溫調理食品的龍頭品牌，每一道產品皆經過嚴格把關，通過FSSC 22000、ISO 22000、HACCP 等食品安全驗證！近年因應高齡化社會趨勢，開發銀髮友善食品，榮獲「金饌獎」等多項大獎，現在更將調理包創新升級，透過經濟實惠、方便保存的「青生活系列」，帶動蔬食新革命，吸引更多人來體驗「無肉更勝有肉」的味覺饗宴！

「青生活系列」即日起全聯、聯夏購官方旗艦店獨家上市！

高溫殺菌100%不含防腐劑，簡單加熱就能輕鬆開飯，隨時都能享受高CP值、熱騰騰的美味。健康生活就從「青生活」開始！

哪裡買？

實體：即日起全聯門市-常溫調理包區

網路：聯夏購 https://shop.utcfoods.com.tw/ ，加入會員立即領$150購物金