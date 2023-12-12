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機場又驗出1例肺炎黴漿菌！4歲女童已出境 衛生局來不及追蹤

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

為因應中國大陸近期發生多種呼吸道病毒流行，疾管署實施機場鼓勵採檢措施。疾管署今公布最新結果，仍以流感及新冠為主，並且新增1例肺炎黴漿菌。疾管署發言人羅一鈞指出，目前檢出結果，與中國大陸的報告趨勢一致，預計持續採檢至明年春節。

在台北、桃園、台中、高雄4處國際機場採檢，疾管署針對自中港澳入境有症狀（類流感）旅客鼓勵採檢，會檢驗包含流感病毒、新冠病毒、肺炎黴漿菌等17種病毒及4種細菌。根據11月26日至12月10日最新採檢結果，採檢131人，其中103人為陽性，其中檢出病毒以流感66%最多，其次為新冠12.6%，並累積2例肺炎黴漿菌。

此次新增1例肺炎黴漿菌檢出，羅一鈞說，該名個案為中國大陸籍4歲女童，從澳門入境，出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，屬輕症，因為10日已經離境，衛生局來不及追蹤。

羅一鈞表示，自從鼓勵採檢措施執行至今約半個月，檢出結果與掌握到的中國大陸呼吸道流行病毒趨勢一致，會維持採檢措施至春節期間，但公布採檢結果會調整為一周一次，若有特殊病例另外說明。

機場採檢結果。圖／疾管署提供
機場採檢結果。圖／疾管署提供

流感病毒 疾管署 黴漿菌 羅一鈞 類流感

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