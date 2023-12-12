羅一鈞示警！ 流感流行型別轉換不排除春節期間流行

流感雖然疫情下降，但流行型別逐漸轉換。疾管署發言人羅一鈞表示，目前A型流感有下降趨勢，B流則有增加趨勢，會觀察是否因為轉換趨勢，讓流感在春節前後流行。此外，防疫醫師林詠青表示，一名30多歲男子因感染流感併發肺炎過世，呼籲高風險民眾盡速接種疫苗。

另外，公費流感疫苗已施打超過600萬劑，長者接種率突破五成，其中宜蘭縣、連江縣、南投縣、嘉義縣、澎湖縣、彰化縣等六縣市率先達成55%的目標。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，第49周（12/3-12/9）門急診類流感就診人次為4萬4633人次，近期呈下降趨勢。近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（34.3%）為多，其次為流感病毒（28.1%)、副流感病毒（18.2%)，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。

根據社區合約實驗室流感病毒分離情形，李佳琳說，近期H3N2占比高於H1N1，B型流感占比略升（上一周占37%）。 羅一鈞則表示，出現型別轉換的趨勢，不排除B流的增加，會讓流感在春節前後流行，會持續觀察；同時呼籲民眾盡速接種疫苗，以提升保護力。

林詠青說，上周新增14例流感併發重症 以及新增3例死亡，死亡個案年齡介於30多歲至70多歲，發病日介於9月28日至12月5日，均具慢性病史，其中2例未接種流感疫苗。

林詠青表示，東部30多歲男性本身有糖尿病史，並沒有接種流感疫苗，12月上旬發燒2天後到急診就醫並確認感染A型流感。雖然醫師有開立流感藥物，但後續仍有食慾不振、呼吸喘、肺炎、血壓低等狀況，後續雖有插管、呼吸器等治療，但病況變化快，仍因為病發肺炎不幸過世。