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2024元旦觀日出 宜蘭太平山森林遊樂區凌晨3時開園

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭太平山國家森林遊樂區是北部觀賞日出絕佳景點之一，2024元旦將提早於凌晨3時開園，讓遊客上山觀日。圖為望洋山步道觀景台觀日景象。圖／林業署宜蘭分署提供
宜蘭太平山國家森林遊樂區是北部觀賞日出絕佳景點之一，2024元旦將提早於凌晨3時開園，讓遊客上山觀日。圖為望洋山步道觀景台觀日景象。圖／林業署宜蘭分署提供

宜蘭太平山國家森林遊樂區是北台灣觀賞日出絕佳地點，想要觀賞2024年元旦日出的民眾，當天凌晨3時就可以進入太平山園區，還能獲贈新年書籤。林業署宜蘭分署推薦，可至太平山莊觀景台、蹦蹦車站月台、翠峰湖環山步道等7處景點觀賞。

林業署宜蘭分署表示，2024元旦日出時間介於上午6時半到6時50分之間，由於每年都有不少民眾前往觀日，今年也提早到凌晨3時開園，贈與每位入園遊客新年紀念編號書籤，首位入園遊客除了可以拿到編號0001的書籤，還能獲得太平山福袋1分。

宜蘭分署推薦觀日地點有7處，分別為：太平山莊觀景台、蹦蹦車月台、原太平山俱樂部廣場「三星山日出」、翠峰景觀道路14K觀景台「雲海日出」、翠峰湖環山步道0.8K觀景平台「湖景日出」、翠峰湖環山步道3K「雲海日出」、望洋山步道觀景台「龜山朝日」。

觀景點中，翠峰湖區道路路幅較小，宜蘭分署當日上午3時到9時實施時段單向通行，去程（太平山往翠峰湖）上午6時半後禁止車輛進入、返程（翠峰湖往太平山）上午8時前禁止車輛進入，上午9時過後皆正常開放，請遊客配合執勤警員指揮。

園區內各據點販賣部和雲海咖啡館也會提早至上午7時營業，販售太平山限定紀念品。

林業署宜蘭分署推薦太平山7處觀日地點，包含太平山莊觀景台、蹦蹦車站月台、翠峰湖環山步道等地。圖／林業署宜蘭分署提供
林業署宜蘭分署推薦太平山7處觀日地點，包含太平山莊觀景台、蹦蹦車站月台、翠峰湖環山步道等地。圖／林業署宜蘭分署提供

太平山 宜蘭

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