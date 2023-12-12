2024元旦觀日出 宜蘭太平山森林遊樂區凌晨3時開園

宜蘭太平山國家森林遊樂區是北台灣觀賞日出絕佳地點，想要觀賞2024年元旦日出的民眾，當天凌晨3時就可以進入太平山園區，還能獲贈新年書籤。林業署宜蘭分署推薦，可至太平山莊觀景台、蹦蹦車站月台、翠峰湖環山步道等7處景點觀賞。

林業署宜蘭分署表示，2024元旦日出時間介於上午6時半到6時50分之間，由於每年都有不少民眾前往觀日，今年也提早到凌晨3時開園，贈與每位入園遊客新年紀念編號書籤，首位入園遊客除了可以拿到編號0001的書籤，還能獲得太平山福袋1分。

宜蘭分署推薦觀日地點有7處，分別為：太平山莊觀景台、蹦蹦車月台、原太平山俱樂部廣場「三星山日出」、翠峰景觀道路14K觀景台「雲海日出」、翠峰湖環山步道0.8K觀景平台「湖景日出」、翠峰湖環山步道3K「雲海日出」、望洋山步道觀景台「龜山朝日」。

觀景點中，翠峰湖區道路路幅較小，宜蘭分署當日上午3時到9時實施時段單向通行，去程（太平山往翠峰湖）上午6時半後禁止車輛進入、返程（翠峰湖往太平山）上午8時前禁止車輛進入，上午9時過後皆正常開放，請遊客配合執勤警員指揮。