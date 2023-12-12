國光客運暫緩全面退出台東！大武線1原因續營至明年中

疫後搭乘量下滑、人力短缺，加上南迴鐵路及公路競爭，國光客運原預計將於今年底停駛1778枋寮-大武路線，也等同該公司的路線全面退出台東縣，引發不少民眾感嘆。不料，國光客運近日公告，經公路局協調維持偏鄉基本民行，枋寮-大武路線將持續服務至明年6月30日，每日自枋寮及大武端更有2班次發車。

國光客運去年初停駛高雄-台東路線，今年中也預告將於年底停駛枋寮-大武路線，等同該公司於台東縣的路線全面走入歷史。事實上，疫後長途客運搭乘率普遍明顯下滑，加上駕駛缺工影響客運業營運，對於行經偏鄉人口較少的路線更是加倍衝擊。

近年雖然交通部陸續在偏鄉投入幸福巴士、幸福小黃協助載客，但當地居民仍不希望原有客運因此停駛，在地方及主管機關壓力下，客運業多半只能賠錢開車。國光客運難抵虧損於今年中曾表示，受疫情影響、南迴鐵路通車及南迴公路拓寬衝擊，枋寮-大武路線平均每日載不到10人，在營運效益不佳情況下，將服務到今年12月31日止。

隨著停駛期限將至，國光客運近日又公告，1778枋寮-大武臨時路線經公路局協調維持偏鄉基本民行，將持續服務至明年6月30日止。枋寮端發車時刻為每日上午8點30分及下午2點；大武端發車時刻為上午11點及下午4點30分。

公路局說明，經統計，今年截至11月底已收到11家業者申請縮減班次或停駛16條路線，原訂年底停駛的枋寮-大武路線，為配合幸福巴士車輛採購時程，協調業者續營至明年中，後續將由幸福巴士接手經營路線，預計維持每日兩端各2班次服務。