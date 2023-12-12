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50%藥癮者有憂鬱症 嘉南療養院多重療法治癒率提升4倍

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
50%藥癮者有憂鬱症，嘉南療養院多重療法治癒率提升4倍。圖／院方提供
50%藥癮者有憂鬱症，嘉南療養院多重療法治癒率提升4倍。圖／院方提供

藥物成癮戒除困難、憂鬱症治療不易，成癮又憂鬱更棘手，統計已約有50%藥癮者同時患有憂鬱症。衛福部嘉南療養院指出，近來確認藥物合併心理治療、經顱磁振刺激術等多管齊下，難治型憂鬱症約40%可痊癒，比起藥物10%成功率提升4倍以上。

院方表示，藥物或毒品成癮是腦疾病，許多人並不清楚，藥物成癮經常合併精神疾病，最常見的就是憂鬱症。聯合國衛生組織統計半數藥癮者合併憂鬱症狀，復元更困難，也會造成憂鬱症狀反覆發作、經常性自傷、住院次數增加與時間延長，甚至造成早期死亡。

藥物成癮憂鬱症常合併早年創傷如家庭暴力、兒童虐待、兒童疏忽、遭受霸凌等，除易造成治療藥物效果不佳，也可能因種種狀況致服藥不規則，或另造成鎮靜安眠藥物成癮問題。

成癮醫學科主任李俊宏表示，經顱磁振刺激術是個人化、非侵入性，幾乎無痛感腦部儀器治療。主要原理是「利用磁場改變大腦活性」，因大腦神經細胞是以電流傳遞訊號，產生動作電位後將訊息傳到下一個腦細胞，進而活化整個神經迴路。針對「難治型憂鬱症」約有40%可痊癒，藥物只有10%成功率。

相對藥物是「全身性生化治療」，經顱磁振刺激術是「針對腦部的物理治療」，治療研究與治療經驗可迅速改善憂鬱症狀，合併心理治療與藥物治療效果更佳，也可減少對於藥物渴求與依賴。

李俊宏指出，藥物成癮常合併疼痛、焦慮、失眠，院方發展經顱微電流刺激療法，以極小量微安培電流，幫助大腦神經調和神經活性，直接誘發主管心理及情緒活動的大腦、下丘腦、前額葉皮質層組織等產生腦內啡、乙醯膽鹼、血清素、正腎上腺素等神經傳導物質，達到治療失眠、調節情緒、消除緊張感、放鬆、改善疼痛問題等效果。

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50%藥癮者有憂鬱症，嘉南療養院多重療法治癒率提升4倍。圖／院方提供
50%藥癮者有憂鬱症，嘉南療養院多重療法治癒率提升4倍。圖／院方提供

憂鬱症 失眠

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