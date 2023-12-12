國10延伸新威大橋今動土 陳建仁：中央與地方密切合作

「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，斥資43.26億元，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工，延伸高速東西向路網至偏鄉，提供地方便捷醫療通道與帶動產業發展。

行政院長陳建仁表示，政府重視高雄、屏東的交通建設，不僅讓大家有安全舒適便利的路線，更重要是聯絡到偏遠鄉鎮，是緊急醫療及經濟農特產的運輸，還有觀光旅遊的串聯，透過中央跟地方密切合作、公私部門協力，這條公路可以如質如實、超前完成，讓國家整體建設會愈來愈好。

他說，新闢道路有2標工程，第一標里港到美濃，第二標是美濃到新威大橋，規畫跟施工同步運作，藉由與地方政府通力合作，計畫定能順利完成，許給高雄、屏東鄉親有更溫暖、堅韌的未來，祝福工程順利圓滿。

屏東縣長周春米表示，自己在第9屆立委任期內，推動這案工程，「好事多磨，流標5次，第6次順利發包」，工程對於屏北地區的高樹、里港、鹽埔等鄉而言，不僅增進交通便利，可以很快就銜接快速公路，更能將居民的用車與砂石車分流，並促進高屏2地彼此在產業與觀光的交流，對於通勤族也是一大福音。

她現場向陳建仁喊話，此工程第一標的里港至美濃段，原本預計是2027年9月竣工，她希望可以提前至2026年底完工，「對交通部和公路局深具信心，等很久，期許能如期如質完工」。

高雄市長陳其邁表示，此工程研議12年，今終於順利動工，節省市區到東高九區的旅遊時間，及縮短山區緊急醫療時間，「是救命道路，也是農民的道路」，待完工後，農特產可以直接進到市區及消費者的餐桌上。