快訊

巨人軍來台／磅礡出場影片在大巨蛋不打對折 大勢期待參與歷史時刻

LINE免費貼圖有10款！這2款限10萬名 聖誕節、新年快樂祝賀必用

日本年度漢字「稅」！物價高漲、增稅壓力的痛苦一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國10延伸新威大橋今動土 陳建仁：中央與地方密切合作

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。記者張已亷／攝影
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。記者張已亷／攝影

「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，斥資43.26億元，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工，延伸高速東西向路網至偏鄉，提供地方便捷醫療通道與帶動產業發展。

行政院長陳建仁表示，政府重視高雄、屏東的交通建設，不僅讓大家有安全舒適便利的路線，更重要是聯絡到偏遠鄉鎮，是緊急醫療及經濟農特產的運輸，還有觀光旅遊的串聯，透過中央跟地方密切合作、公私部門協力，這條公路可以如質如實、超前完成，讓國家整體建設會愈來愈好。

他說，新闢道路有2標工程，第一標里港到美濃，第二標是美濃到新威大橋，規畫跟施工同步運作，藉由與地方政府通力合作，計畫定能順利完成，許給高雄、屏東鄉親有更溫暖、堅韌的未來，祝福工程順利圓滿。

屏東縣長周春米表示，自己在第9屆立委任期內，推動這案工程，「好事多磨，流標5次，第6次順利發包」，工程對於屏北地區的高樹、里港、鹽埔等鄉而言，不僅增進交通便利，可以很快就銜接快速公路，更能將居民的用車與砂石車分流，並促進高屏2地彼此在產業與觀光的交流，對於通勤族也是一大福音。

她現場向陳建仁喊話，此工程第一標的里港至美濃段，原本預計是2027年9月竣工，她希望可以提前至2026年底完工，「對交通部和公路局深具信心，等很久，期許能如期如質完工」。

高雄市長陳其邁表示，此工程研議12年，今終於順利動工，節省市區到東高九區的旅遊時間，及縮短山區緊急醫療時間，「是救命道路，也是農民的道路」，待完工後，農特產可以直接進到市區及消費者的餐桌上。

他說，高雄、屏東2縣市一家親，往來非常密切，從高捷延伸到東港，此次還有這條連結到高樹和三地門的新闢道路，「我算過，等道路完工後，從美濃、六龜到左營、楠梓等台積電上班的地方，不會超過40分鐘，比竹科上班還要快」，提升東高九區的觀光、產業、醫療等面向，讓該區成為適宜居住的地方。

「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。記者張已亷／攝影
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。記者張已亷／攝影
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁（左三）、高雄市長陳其邁（左二）、屏東縣長周春米（右四）及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。記者張已亷／攝影
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁（左三）、高雄市長陳其邁（左二）、屏東縣長周春米（右四）及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。記者張已亷／攝影
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。記者張已亷／攝影
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。記者張已亷／攝影
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。圖／取自交通部公路局簡報
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。圖／取自交通部公路局簡報
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮。行政院長陳建仁表示，這條公路可以如質如實、超前完成，讓國家整體建設會愈來愈好。記者張已亷／攝影
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮。行政院長陳建仁表示，這條公路可以如質如實、超前完成，讓國家整體建設會愈來愈好。記者張已亷／攝影
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。記者張已亷／攝影
「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」今舉行動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及各民意代表出席，先施作第一標的里港至美濃段，預計2027年完工，第二標從美濃到六龜段同步細部設計中，全線預計2029年底完工。記者張已亷／攝影

美濃

延伸閱讀

陳建仁視察蘭嶼 允持續打造安全教育及醫療服務

小犬颱風重創蘭嶼 陳建仁：政府編列10億 最快1年半全島電線地下化

陳建仁輔選批馬英九 執政8年股市沒上萬點 清廉排名30名以後

「好油」涉自導自演 陳建仁：特定政黨為政治利益打擊政府

相關新聞

明起變天！高溫降7度北部最有感 周六大陸冷氣團等級冷空氣報到

今天西半部高溫逾30度，明天起變天，冷空氣將一波未平一波又起。中央氣象署表示，明東北季風增強，各地高溫下降明顯達6至7度...

恐再缺蛋？冷空氣加劇禽流感 陳駿季：釋出庫存進口蛋

日本近期連爆禽流感疫情，我國雲林蛋雞場也連續出現疫況，外界憂心今年3月缺蛋及黑市蛋價情況再現。農業部代理部長陳駿季今表示...

周海媚「血小板低下老毛病」醫：紅斑狼瘡最怕攻擊3器官

有「最美周芷若」之稱的香港女星周海媚，昨日傳出離世傳言，但目前未有人證實，周海媚多年被爆遭紅斑狼瘡折磨，不過周海媚早在2...

國道今年已53件交通死亡事故 高公局公布4成5在這時段

根據交通部高速公路局統計，截至今年11月，國道已發生53件交通死亡事故，其中24件發生於深夜至清晨時段（晚間10點至清晨...

台鐵票價凍結28年要凍解 台鐵公司董事會見分曉

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，凍漲28年的票價，成為追求永續經營不得不面對的關卡。台鐵局表示，目前尚無調整票價方案，待...

獨／邰智源批砍樹設吸菸區風波 中正紀念堂今起全面禁菸

藝人邰智源昨批，全世界都在公共區域反菸禁菸，有關單位竟把中正紀念堂樹木砍了、設吸菸區，直呼可笑且荒唐。中正紀念堂回應，砍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。