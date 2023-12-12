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「砍樹設吸菸區」烏龍風波後 中正紀念堂今起全面禁菸

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
經歷昨天的「砍樹設吸菸區」烏龍風波，中正紀念堂宣布今起取消「吸菸區」，全面禁菸，共創優質休閒場域。圖／中正紀念堂提供
經歷昨天的「砍樹設吸菸區」烏龍風波，中正紀念堂宣布今起取消「吸菸區」，全面禁菸，共創優質休閒場域。圖／中正紀念堂提供

經歷昨天的「砍樹設吸菸區」烏龍風波，中正紀念堂宣布今起取消「吸菸區」，全面禁菸，共創優質休閒場域。

藝人邰智源昨日在IG貼出照片批評，在全世界都在公共區域反菸，禁菸的同時，中正紀念堂卻把某個入口處附近的樹木都砍了，然後設置吸菸區，可笑而且荒唐。中正紀念堂則回應，砍樹是移除遭褐根病感染後移除的部分樹木，吸菸區是依法設立且早已設置多年，而邰智源所言的吸菸區設置與遭褐根病感染後移除的樹木根本沒有關聯。

中正紀念堂表示，樹木褐根病是樹癌，無法根除，為避免高大樹木無預警傾倒，危及民眾及建物的公共安全，經農業部林業試驗所確認後，管理處進行樹木伐除及土壤消毒，以維護園區其他健康樹木，避免感染，並於週邊公告周知，讓民眾了解處置的原因。

而吸菸區係於2009年設置，管理處為營造無菸公園環境，自本年12月12日起取消「吸菸區」，全面禁菸，共創優質休閒場域。

中正紀念堂 禁菸 農業部

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獨／邰智源批砍樹設吸菸區風波 中正紀念堂今起全面禁菸

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