董氏基金會：中正紀念堂入口處設吸菸區已違法 促北市開罰

藝人邰智源昨天在IG社群貼出中正紀念堂砍樹又設置吸菸區的照片，批評有關單位將樹木砍光、並設置吸菸區，指「公園裡竟然可以設置吸菸區，可笑而且荒唐。」董氏基金會菸害防制組主任林清麗今受訪表示，中正紀念堂在入口處與棋藝區設置吸菸區，已經違反菸害防制法吸菸區的設置規定，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

董氏基金會已經向北市衛生局檢舉設置違法，要求主管機關北市府硬起來開罰。

董氏基金會執行長姚思遠指出，12月台東市政府才依《菸害防制法》第19條第1項第4款之授權規定，公告「台東縣歷史建築市長公館及台東市長官舍建築群」等皆為全面禁場所，多年來各縣市政府確實都盡力依法限縮可能危及他人之吸菸公共場域、持續增加無菸健康公共環境。

姚思遠說，隸屬文化部的中正紀念堂是觀光重要地標，更是民眾扶老攜幼的公共休閒文化場所，理當善用《菸害防制法》授權，將中正紀念堂公告為全面禁菸的無菸害場所，如今卻反其道而行，雖然中正紀念堂設置戶外吸菸區並未違法，但將吸菸區設在「棋藝區」及「出入口」（必經之處）便是違法。

林清麗表示，藝人邰智源在社群PO出照片，痛批中正紀念堂把某個入口處的樹砍掉，改設置吸菸區的作法荒唐，儘管中正紀念堂稱吸菸區是依照《菸害防制法》規定設置，儘管設置戶外吸菸區未違法，但中正紀念堂卻將吸菸區設在「棋藝區」及「出入口」的民眾必經之處，已經違法。

依照《菸害防制法》第19條規定，「圖書館、博物館、美術館及其他文化或社會教育機構所在之室外場所，室外體育場、游泳池或其他供公眾休閒娛樂之室外場所。除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸。」；此外「吸菸區之設置，應符合：吸菸區應有明顯之標示、吸菸區之面積不得大於該場所室外面積二分之一，且不得設於人員往來必經之處」。

林清麗說，中正紀念堂將吸菸區設在人員往來必經之處明顯違法，依同法第40條罰則，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。目前董氏基金會已發文向衛生局檢舉，也請文化部速改善，切勿徒增菸害又違法。