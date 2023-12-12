獨／邰智源批砍樹設吸菸區風波 中正紀念堂今起全面禁菸

藝人邰智源昨批，全世界都在公共區域反菸禁菸，有關單位竟把中正紀念堂樹木砍了、設吸菸區，直呼可笑且荒唐。中正紀念堂回應，砍樹是移除遭褐根病感染的樹木，吸菸區是依法設立且設置多年。記者今天現場直擊，「吸菸區」告示牌一早即被移除，中正紀念堂管理處人員也來貼禁菸貼紙，代表中正紀念堂今起全面禁菸，違者最高罰1萬。

記者今來到中正紀念堂，從捷運站5號出口進入園區，可見導覽圖上畫有一處吸菸區，鄰近中正紀念堂的通道也有禁菸告示。

來到邰智源所指的吸菸區，「吸菸區」告示牌已經移除，地上仍可見零星菸蒂，且距離垃圾桶僅有一兩步之遠。上午9點20分左右，中正紀念堂管理處3名人員到場，陸續在柱子、木桌等處貼上「本場所禁止吸菸最高罰1萬元」的貼紙，後續會再更正相關告示，也代表中正紀念堂今起全面禁菸，營造無菸環境給民眾休憩。

現場清潔人員表示，邰智源講說砍樹設吸菸區是錯誤的，以前就有吸菸區給民眾，也可在此下棋，這裡的樹木長得茂密，後來因為褐根病而鋸掉，現在在這抽菸就容易被看到。

他說，種這些樹木需要幾十年時間，不可能為了吸菸區砍樹，中正紀念堂管理處有貼砍樹原因的告示，現場圍起來快一個月，近期為了砍伐才將桌椅撤走再回歸原位。

該名清潔人員認為，中正紀念堂全面禁菸是好事，本來公園就不應該有菸。吸煙區以前會有很多亂丟的菸蒂，也不丟進垃圾桶，走道隨處可見，直呼「這些樹是這次的受害者。」

※ 提醒您：吸菸有礙健康

藝人邰智源昨批，全世界都在公共區域反菸禁菸，有關單位竟把中正紀念堂樹木砍了、設吸菸區，直呼可笑且荒唐。記者林佳彣／攝影

中正紀念堂管理處在園區吸煙區處的樹木上，有貼砍樹原因的告示。記者林佳彣／攝影

記者今來到中正紀念堂，現場設有禁菸告示。記者林佳彣／攝影

中正紀念堂目前僅有一處吸菸區，「吸菸區」告示牌今早已經移除，地上仍可見零星菸蒂，且距離垃圾桶僅有幾步之遠。記者林佳彣／攝影

中正紀念堂目前僅有一處吸菸區，「吸菸區」告示牌今早已經移除，地上仍可見零星菸蒂，且距離垃圾桶僅有ㄧ步之遠。記者林佳彣／攝影

中正紀念堂管理處人員今天一早到場貼禁菸貼紙。記者林佳彣／攝影

記者今來到中正紀念堂，現場設有禁菸告示。記者林佳彣／攝影