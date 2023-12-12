長榮航空機師不滿減薪擬罷工 2周內發起投票

桃園市機師職業工會今天表示，長榮航空飛行員2011年以來實質減薪逾10％，導致國籍機師人力流失近一成，長榮航空為填補人力與違法仲介串連大量引進外籍機師，更涉影響飛航安全等重大議題；日前機師工會會員代表大會中無異議通過決議，將於近日公告長榮航空機師依法進行罷工投票時程，以及後續爭議行為發動相關規畫，預計兩周內、年底前正式舉行罷工投票。

桃園市機師職業工會指出，機師工會長榮分會自去年底起，就不斷持續循內部溝通、協商管道，針對長榮航空長期拒絕合理調薪、調整外站津貼以及大量違法聘用外籍機師等議題，要求公司正視並改善，後續亦於今年二月，陸續依《勞資爭議處理法》向桃園市勞動局提出調整事項的勞資爭議調解。

然而，調解會議上，長榮航空針對工會訴求堅持拒絕任何回應或提出對案。期間，工會不放棄溝通、說服長榮航空資方，亦不願輕言重啟爭議行為。即便到上周勞資溝通，工會仍期待長榮航空能針對訴求有所具體回應，遺憾的是在公司堅持下依舊毫無進展。工會在窮盡一切努力後別無選擇，只能依代表大會決議舉行罷工投票，由長榮航空飛行員投票決定，是否同意依法取得合法罷工權。

桃園市機師職業工會表示，長榮航空去年稅前盈餘賺了近71億元，今年光前三季獲利就高達近164億元，創下歷史新高。然而，在長榮航空公司大賺錢同時，飛行員薪資自2011年至去年，一路凍漲超過10年，去年在飛行員高度期待下，最後，公司竟僅作出微幅調漲1.5％至2％不等的結構調薪決定。

桃園市機師職業工會表示，光消費者物價指數（CPI）從2011年至今，漲幅就已近13％；換言之，過去十多年來，長榮航空飛行員實質薪資足足減薪10至12％幅度。另外，飛行員外站津貼（Per diem）長榮航空在歷經長達30年未曾調漲後，去年底竟僅調漲0.3美元，以長榮航空營收貢獻度最高的美洲線與歐洲線為參考，過去30年，美國消費者物價指數漲幅達216％、英國消費者物價指數漲幅達209％、德國消費者物價指數漲幅逾160％，直接造成飛行員在外站生活補助嚴重縮水。

桃園市機師職業工會批評，實質減薪結果，造成人力持續流失，進一步衍生人力不足問題，根據工會估算，長榮航空過去一年多來，離職的國籍飛行員人數超過百人以上，而其中都是具有豐富民航經驗的成熟飛行員。長榮航空面對人力大量流失，不是選擇合理調薪留才，反而利用與違法仲介公司合作、擴大聘用外籍機師。

桃園市機師職業工會說，工會掌握證據，過去一年內，為填補人力不足問題，長榮航空透過與違法仲介公司合作，嘗試聘僱至少150至200人次外籍機師，然而無論是因薪資條件缺乏競爭力，抑或是違法的仲介引進外籍機師資格與能力等問題，最後僅三分之一之外籍機師留下來執行飛航勤務。如此輕率、違法引進外籍機師情況，必然出現超高流動率與不穩定性，對旅客飛航安全造成嚴重潛在威脅與負面影響。

桃園市機師職業工會說，囿於法令規範，機師工會長榮分會僅能代表長榮機師，在開啟爭議行為程序後提出與飛行員相關之訴求。然而，工會也清楚意識到，長榮航空近年來在各個飛航環節，一味壓低人力與維修成本，苛扣薪資福利，導致空地勤都出現大量人力外流與人力短缺的問題，人力不足直接、間接導致光今年就出現6起飛安及地安事故，更有員工喪命、重傷。

桃園市機師職業工會喊話，切莫再為壓低人力及各項必要成本，而讓人力不足衍生的飛安與地安事故一再上演，棄員工與旅客安全於不顧。另外，工會要求主管機關－交通部負起責任，嚴格敦促長榮航空全面改善。在長榮飛行員投票取得合法罷工權後，工會隨即討論、規畫後續發動罷工可能時機與方式。