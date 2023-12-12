跨海自述 英國醫師與失智共存14年

台灣二○二五年進入超高齡社會，根據失智症盛行率八%推估，至去年，全台失智人口超過卅二萬人；衛福部長照司數據顯示，有百分之七十四尚在極輕度、輕度失智階段，大有機會趁早延緩病程。

為帶民眾打破失智世界的薄紗，聯合報健康事業部與瑞智社會福利基金會舉辦「二○二三國際失智照護論壇」，由確診年輕型失智症的英國醫師珍妮芙．彼尤特（Dr. Jennifer Bute），以既是醫師又是患者的視角，自述失智者的真實世界，提出靈性照顧的重要性，因為失智者仍保有豐富的情感及行動能力，告訴大家如何「看見那個人，而非失智症」。

「失智者（的靈性），一直都是存在，只是需要被找到。」七十七歲的珍妮芙．彼尤特是英國皇家全科醫師學院院士（FRCGP），曾擔任家庭醫師長達廿五年，她在二○○九年確診年輕型失智症。當知道健康出了狀況，便提早退休，將時間投注於翻轉社會大眾對失智症的看法。

瑞智社會福利基金會董事長徐文俊提醒，面對失智和高齡議題，人人都應及早學習靈性照顧。記者曾吉松／攝影

抗病鬥士開懷現身

珍妮芙．彼尤特以「盼望永存：一位醫者的失智旅程」為題，在英國與論壇連線，發表演說。當她的笑聲與影像透過視訊現身大螢幕，全場近四百位民眾雀躍地向這位對抗失智症十四年的鬥士揮手致意，她流暢回覆提問，激勵許多人。

她強調，「失智者是一個人，也一直是我們的家人。」只是被困在疾病當中，需要身邊人的理解、接納、肯定與欣賞，才有機會與外界、家人重新連結，建立「心」關係。失智者記憶衰退、逐漸認不得人、認不得路，在語詞的使用、圖像、空間的認知可能改變，而記憶也常不定期、不定時陷入過去某個人生階段，就好像進入一段「時空旅行」。

照顧者該如何應對？珍妮芙．彼尤特形容，「這就像是拜訪朋友家，按門鈴無人回應，你是選擇放棄？還是另找方法？」她找到最容易觸及到失智者心靈的是音樂、唱歌、跳舞，笑聲也很有用，可以幫助失智者放鬆。但每一個失智者狀況不同，今天有效也許隔天就不管用，她鼓勵多嘗試。

「二○二三國際失智照護論壇」於十二月八日舉行，由聯合報健康事業部與瑞智社會福利基金會主辦及富邦人壽贊助，邀請多位專家參與。記者曾吉松／攝影

徐文俊分享靈性照顧

瑞智基金會董事長、台灣失智症協會理事長徐文俊表示，從事失智症治療、照顧服務廿多年，最重要的是「人」、「家」及靈性照顧。藉由珍妮芙．彼尤特的經歷，他強調面對失智、高齡議題，人人都該更早學習靈性照顧。

面對失智者情緒 照顧者先做這4點 製表／吳貞瑩 徐文俊說，「靈」是生命力量的來源，靈性是人類對生命、死亡、意義、價值等追求，尤其在身體虛弱、認知問題和身體障礙、慢性病、致命疾病的診斷和生命終結階段，轉向靈性或宗教價值觀、信仰，以協助理解正在發生的事，找到希望並為死亡做準備。透過靈性照顧、關懷，失智者、照顧者有機會重新審視彼此的關係、找尋生命的意義、價值，並與自我、家人、社區、大自然、至高者進行連結，面對重重挑戰，才能產生力量與勇氣。

衛福部長照司長祝健芳表示，高齡政策白皮書中，靈性照顧主要在安寧照顧，以住宿機構為主，明年將獎勵機構培訓員工接受安寧教育課程以及加強居家安寧，幫助長者在臨終一刻心靈安定。

台灣失智症協會顧問湯麗玉與珍妮芙．彼尤特有長期情誼，她觀察，珍妮芙．彼尤特雖是失智者，卻可以透過影片、網站平台有條理地分享失智者心路歷程，並闡述其信仰核心價值，這是很不簡單的任務，在珍妮芙心中，「失智症就像個禮物，讓大家多理解失智者、失智症，就像是上帝所賦予的任務」。而這樣的社交活動、互動刺激，也可幫助延緩失智退化，對社會帶來正面啟發，值得尊敬、學習。