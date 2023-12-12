周六哆啦A夢展 深入靜香內心

「ＴＨＥ 哆啦Ａ夢展 台北 ２０２３」於本周六起，在中正紀念堂一展廳登場，集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等廿八組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦Ａ夢」為題創作，展現不同風貌的哆啦Ａ夢。展覽從東京出發，在日本巡迴十多個城市，藝術家們除展現哆啦Ａ夢在他們心中的形象，更帶領大家進入全新的哆啦Ａ夢世界。

「靜香的洞窟」創作者、今年獲頒日本政府紫綬勳章的藝術家鴻池朋子昨天現身展場，暢談創作歷程。鴻池朋子表示看漫畫的過程中，發現作者藤子．Ｆ．不二雄畫靜香時，以男性身分在繪製典型的女性角色，有種謹慎、小心的感覺。

鴻池朋子因此決定要在創作中，讓靜香呈現裸體模樣，且作品中出現的哆啦Ａ夢、胖虎、大雄等角色之中，只有靜香睜開眼睛，代表靜香的自我覺醒—她不只是作者筆下典型的女性，也是女生、有不潔的一面。

「ＴＨＥ 哆啦Ａ夢展 台北 ２０２３」於二○二三年十二月十六日至二○二四年四月七日，在台北中正紀念堂一展廳展出。現場獨家進口日本藝術家作品周邊，包括藝術家與哆啦Ａ夢聯名的杯墊、各式Ｔ恤、帆布袋或辦公室實用小物。