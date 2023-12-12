健康主題館／無形殺手冠心病 胸悶胸痛是警訊

●心肌梗塞 90分鐘內通血管或裝支架

●心絞痛 心導管處置或服藥控制

●50、60歲中老年人 好發急性冠心病

70多歲麗珠姨自費健康檢查時，電腦斷層發現，她的心臟血管部分鈣化，建議她到專科門診做進一步確認。在完成幾項心臟檢查後，醫師診斷她得了「冠心病」，需在心臟裝上支架，這對自認為健康老人的麗珠姨來說，猶如青天霹靂。

急性心肌梗塞 10分鐘內抽血檢查

什麼是「冠心病」？人體是透過心臟的收縮和舒張動作，把血液輸送到全身，並倚靠3條主要的冠狀動脈提供身體氧氣與養分。當3條心臟主動脈狹窄或被堵塞時，血液無法充分供應心臟所需，就會發生胸悶、胸痛等不適症狀，即發生冠心病。

冠心病分為急性和非急性。急性冠心病是一種緊急狀況，通常是由血管阻塞和血管壁破裂引起血栓造成的，當血管完全被堵塞時會發生「急性心肌梗塞」，如果血液還能通過一點點，稱為「不穩定心絞痛」，會有明顯胸痛或昏倒在地，需要緊急送急診，必須在10分鐘內進行心電圖及抽血檢查，如確定危急時，會在90分鐘內進行通血管或裝支架處置。

預防血塊塞住 平時避免碰撞身體

非急性冠心病病人日常生活沒有異常，但運動到某個程度時，會感到胸部像有大石頭壓住般的壓迫感或悶痛，稱為「心絞痛」，需就醫並安排運動心電圖、心肌灌注掃描和電腦斷層掃描等心臟功能檢查，以確認冠狀動脈堵塞程度。醫師也會視臨床症狀，與病人討論是否需心導管處置或服藥控制觀察，通常要服用抗凝血劑治療，以確保血液正常流動，避免形成血塊塞住血管，平時還要多注意避免碰撞身體，減少瘀血發生。

老年慢性缺氧 多為年輕三高造成

50、60歲是心臟病好發年齡，特別是急性冠心病。老年人大多是「慢性缺氧型心臟病」，雖然是老年才浮現疾病，但多可追溯原因至青壯年時期的三高或老化所造成。所以當發現自己在年輕時血壓、血脂、血糖報告就顯示異常，應特別注意自己的健康情形，以改善生活方式、調整飲食（如得舒飲食）或增加運動量來控制三高風險，讓身體保持健康。

如果已是患有三高的慢性病人，請勿輕忽它，要定期就醫治療。慢性病平時也許無症狀，等到出現症狀時可能就要緊急送醫了。在新冠肺炎疫情期間，許多人不敢至醫院就診，導致原來的慢性病追蹤中斷，未規律回診、服藥及抽血檢查，這些都會增加罹患冠心病的風險。

當收縮壓由140mmHg升至160mmHg、或120mmHg升至140mmHg時，糖化血色素每增加1%時，罹患心血管疾病風險增加近2倍。

如何防範冠心病發生？

老人家如果平時會感到胸口疼痛要特別小心，可至老年醫學部、家庭醫學部、心臟內科門診就醫檢查。若感到非常不舒服，應馬上急診就醫，當確定為冠心病時，請務必與醫師密切討論治療方式。

慢性病患者維持健康的方法，不外乎控制飲食及規律運動，定期就醫、規律服藥及檢查都是基本功，身旁家人及朋友也可以幫忙提醒老人家注意，一起共同對抗無形殺手冠心病。