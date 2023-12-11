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中正紀念堂聞一堆臭菸味 翟本喬妻子投訴被掛電話「去看新聞稿」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
藝人邰智源今在社群分享中正紀念堂現況，批市府將樹木砍光並設置吸菸區，北市衛生局明將前往稽查。圖／引用自邰智源IG
藝人邰智源今在社群分享中正紀念堂現況，批市府將樹木砍光並設置吸菸區，北市衛生局明將前往稽查。圖／引用自邰智源IG

藝人邰智源今天在他的IG社群，貼出多張中正紀念堂照片，痛批中正紀念堂將樹木砍光並設置吸菸區，並指「公園裡竟然可以設置吸煙區，可笑而且荒唐。」北市府前市政顧問翟本喬隨後也在臉書貼文，指他老婆投訴的電話迷航遭遇，引發網友酸爆「真的有夠荒唐」、「皮球踢起來...」。

翟本喬今天在臉書貼文表示，他老婆帶小孩去中正紀念堂餵魚，回來一上車就氣沖沖說聞到一堆菸味，臭死了，質疑公園怎麼可以吸菸。他才想邰智源才剛發文罵這件事。

不過沒想到，接下來遭遇才是更令人無言，翟說，他老婆痛罵公園怎麼可以吸菸後，也打電話去抗議，沒想到中正紀念堂管理處轉接總機問是哪一個單位負責？卻從總機轉到媒體組，媒體組又迅雷不及掩耳轉給綜合規劃組，翟形容像是迅雷不及掩耳又把燙手山芋丟出去。一陣迷航後，終於又轉到綜合規劃組，對方說這是依據菸害防制法設置的。

翟說，他老婆反問：菸害防制法規定你們設置的？對方竟要他老婆去看新聞稿，還說如果有其他的疑問，麻煩寫信到意見箱反映...，翟本喬老婆再問「所以你不能回答？」就被掛電話。

翟本喬指出，根據中正紀念堂的新聞稿說「本處園區設置吸菸區係依據菸害防制法第19條第1項第I款及第2款規定，得設吸菸區。

他說，可是法條是說「下列場所，除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸」，意思是如果要開放吸菸的話，一定要限制在吸菸區內；也可以全面禁菸。也就是說這麼多年來的中正紀念堂管理處、及從當年的教育部到現在的文化部，一直都是覺得要開放吸菸的。

翟提到，台北市682個公園綠地中有680個皆未設吸菸區，全面禁止吸菸。大家想去公園旳原因之一就是因為植物多、空氣好。請問中正紀念堂管理處不是該考慮一下全面禁菸呢？

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

中正紀念堂 老婆 翟本喬

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