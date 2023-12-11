邰智源批中正紀念堂設吸菸區可笑 北市衛生局明到場稽查

藝人邰智源今在IG貼出多張中正紀念堂現況照片，批北市府將砍光樹木並設吸菸區，指全世界都在公共區域反菸、禁菸，直呼公園竟然可以設置吸煙區，可笑且荒唐。北市府說，中正紀念堂園區管理機關為文化部轄下的國立中正紀念堂管理處，衛生局明天將稽查是否影響往來行人等，若不符規定將輔導改善。

衛生局健康管理科長林雪蘭今表示，依據菸害防制法，文化機構所在室外場所，除吸菸區外，不得吸菸，文化部在中正紀念堂所設吸菸區吸菸區是由各場所自行評估後設置。吸煙區設置須有明顯標示，面積不得大於場所室外面積的2分之1，且不得設在人員往來必經之處。