邰智源怒批「砍樹設吸菸區」 中正紀念堂揭真相：兩者完全無關

藝人邰智源今日在IG貼出照片批評，在全世界都在公共區域反菸，禁菸的同時，中正紀念堂卻把某個入口處附近的樹木都砍了，然後設置吸菸區，可笑而且荒唐。中正紀念堂則回應，砍樹是移除遭褐根病感染後移除的部分樹木，吸菸區是依法設立且早已設置多年，而邰智源所言的吸菸區設置與遭褐根病感染後移除的樹木根本沒有關聯。

中正紀念堂表示，邰智源所謂的砍樹，是花圃內遭受褐根病菌感染的榕樹，經農業部林業試驗所檢驗後確認需移除部分樹木。為免樹木無預警倒伏傷及遊客及建築物，已事前於花圃周邊公告周知2星期後，始鋸除地上部，後續將發包委託褐根病防治專業協助辦理防治作業，目前現場罹病樹頭上亦有張貼說明公告，使遊客或市民知悉砍樹係因樹木遭受褐根病侵襲已無法回復健康，為提供遊客安全的遊憩環境，故先行將染病樹木地上部去除。

至於吸菸區，中正紀念公園是戶外室外場所，2009年依據教育部(當時為本處主管機關)函示，因應菸害防制法新規定上路，請各館所研議設置吸菸區之可行性。當時在中正紀念堂大忠門牌左側、大孝門牌右側及棋藝區等3處設置吸菸區。考量避免吸菸區與非吸菸區太靠近難以區分之困擾，2013年2月將上述3處吸菸區地點變更為2處(即為大忠門左側海芋區及棋藝區)，經再檢討目前園區僅剩棋藝區「吸菸區」一處，由原有3處縮減至1處。

中正紀念堂表示，園區所設置的吸菸區係依據菸害防制法第19條第1項第I款及第2款規定，得設置「吸菸區」，並於入口處及其他適當地點，設置明顯禁菸標示或除吸菸區外不得吸菸意旨之標示。此一吸菸區的設置與遭褐根病感染後移除的樹木沒有任何關係。

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