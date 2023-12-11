邰智源轟砍樹設吸菸區荒唐 北市：中正紀念堂歸文化部管

藝人邰智源今天在他的IG社群，貼出多張中正紀念堂現況照片，痛批市府將樹木砍光並設置吸菸區，表示全世界都在公共區域反菸、禁菸，有關單位居然把中正紀念堂某個出口處附近樹木都砍了，然後設置吸菸區，並指「公園裡竟然可以設置吸煙區，可笑而且荒唐。」

邰智源並在貼文問「難道這是市府推動的公共政策，還是一種新文化運動？」「要進公園先吸按手菸？」結果文章PO上去不到一小時，就吸引3.2萬網友按讚。

對此，北市府副發言人李政軒表示，中正紀念堂園區管理機關為文化部轄下的國立中正紀念堂管理處，內部規畫並非北市府管轄範圍，為避免民眾誤解，特此澄清。

李政軒表示，北市府秉持永續理念，除了公園處將朝每年新闢至少一公頃公園用地目標努力之外，近期也將以城市降溫的策略、推出更多增進綠蔭覆蓋率的都市規劃政策，市府也希望中央共享這樣的施政理念，讓包含中正紀念堂在內的央管園區增進台北的「城市肺活量」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康