夏曼、梅丁衍、小咪、劉嵩獲國家文藝獎 得獎理由揭曉

歷經六個多月的推薦、提名和評選，第23屆國家文藝獎今日揭曉，由國藝會董事長林淇瀁(向陽)公布第23屆得獎者名單為：作家夏曼．藍波安、視覺藝術家梅丁衍、表演藝術家陳鳳桂、紀錄片導演劉嵩。

根據國家文藝獎之設置辦法，獎項之獎勵對象為「具有卓越藝術成就，且持續創作或展演之傑出藝文工作者」，獎勵類別包括文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築、電影，獎勵總額以七名為限，2015年起調整為每兩年辦理一次。

本屆國家文藝獎5月開始受理推薦、提名，經過各類複審及決審，共計有93位提名及評審委員參與其中，最終於今日召開的董事會中通過得獎者名單。

國藝會指出，夏曼．藍波安1957年生，蘭嶼達悟族作家，作品跨足多種文類，兼融達悟語與漢語語法，挑戰文化霸權，開創台灣海洋文學的寬闊視野，並與世界原住民文化接軌。他的作品屢獲肯定，並翻譯成多國語文，為世界讀者帶來新的啟發。他以獨特的創作風格和對原住民文化的貢獻而受到讚譽，展現了他對文學和文化的深刻理解和豐富的創作能量。

梅丁衍1954年生，是創作形式多樣的當代藝術家。他以橫跨多種媒材的藝術形式，有極為專業完整的創作表現，作品持續揭露時代矛盾，展現了對社會、經濟與政治變遷的深刻理解，對台灣藝術界產生深遠影響。他的創作不僅是對社會現實的反思和批判，更以慧黠深刻的藝術語言拆解複雜的歷史、文化與國際情勢。

陳鳳桂藝名｢小咪｣，1950年生，是演藝生涯超過一甲子的表演藝術家，專注精進戲曲表演，不論傳統或新創戲曲均有嘗試。她用心琢磨各種角色，塑造人物的真摯與生命力，並創造獨特舞台形象和風格。在演藝工作上，其展現的敬業和自律精神，不僅成為年輕世代演員的典範，也成為台灣戲曲劇壇上的重要人物。

紀錄片導演劉嵩1958年生，作品跨足多個領域，深入探索台灣文化、歷史和社會議題。他的創作生涯中，屢屢因應時代革新技術的創發，肩負重任扮演旗艦型的示範角色，並以獨特的紀錄方式呈現台灣的重要景象和文化。他的創作對台灣紀錄片界產生深遠影響，也為台灣文化的保存和傳承做出了卓越貢獻。