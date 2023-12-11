合歡山雪季時間出爐 遇下雪或路面結冰禁止通行

冬天山區道路容易結冰，影響行車安全，太魯閣國家公園管理處公告，合歡山雪季將自12月30日至明年2月29日止，為期62天，期間警方將視沿線交通及停車狀況疏導或管制，如遇下（積）雪或路面結冰，將禁止各類車輛通行。

合歡山地區雪季期間台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心等路段，將有交通疏導管制；如兩路段交通擁擠，或鳶峰、武嶺、昆陽及小風口等處停車空間不足時，警方將視狀況投入交管措施，視狀況開放車輛通行。

雪季期間，如管制路段遇下（積）雪或路面結冰時，太管處將依公路單位發布的交通管制資訊，除公務車及剷雪車，禁止各類車輛通行。待剷雪完成後，視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行，各類機、慢車（含大型重型機車）則一律禁止進入管制路段。

甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車則依現行公告規定彈性管制，若遇下（積）雪或路面結冰時，禁止進入管制路段。

太管處指出，雪季期間遇路面積雪或結冰時，管制路段將在晚上5時至翌日7時，視實際情況預警性封閉。考量台14甲線昆陽至合歡山遊客服務中心路段，因坡陡彎急且路面容易結冰，兩側禁止停車。