囤房稅修法差一步 跨黨派立委請命

各政黨不應將囤房稅修法置之不理，就休會跑去選舉！Ours都市改革組織秘書長彭楊凱11日召開記者會指出，立法院會期僅剩2個禮拜，盼能在休會前三讀《房屋稅條例》與《所得稅法》修法，落實囤房稅2.0與租金支出列稅額的「特別扣除」。跨黨派立委吳怡玎、邱顯智與張其祿也都到場支持。

面對改革房產稅制的議題，財政部一直以「技術困難」、「地方有意見」等理由，拖沓超過三年，未有積極作為。直到大選將屆，財政部才終於在今年7月端出改革方案，並於10月初將《房屋稅條例》修法草案送入國會，並對外表示如於今年底修法通過，2024年即可上路實施。

房產法應拚三讀通過

然而，彭揚凱指出，本屆國會將於下旬提前休會，但與居住正義攸關的《房屋稅條例》（俗稱「囤房稅2.0」）以及《所得稅法》（租金支出改列特別扣除額並提高額度）修正草案，卻差臨門一腳，若未能在本次會期三讀通過，則將因法案屆期不連續而全數歸零。

其中，《所得稅法》第17條租金支出扣除規定為「列舉扣除12萬元」，租屋經驗15年的租客聯盟代表許先生表示，至今只遇過一個房東願意讓自己使用租金抵稅，且租金抵稅與標準扣除額的差距也非常小，呼籲修法讓租金支出改列採「特別扣除」並提高額度，降低租屋家庭的所得稅賦。

草案稅率太低

民眾黨張其祿說，民進黨政府2016年執政時就喊出「房市三箭」，但房價指數仍不斷攀升。這些房產稅改革的制度，只是老百姓最卑微的要求，但執政黨卻仍置之不理。

國民黨立委吳怡玎也認為，蔡政府任內喊出要改革房屋稅制，但兩任任期內沒有成果。她進一步指出，囤房稅改革不能只對囤房加稅，還要落實空屋稅的制度，如果房屋閒置不用的話，則要課更重的稅，才能將房屋釋放到租屋市場。

時代力量邱顯智也說，目前行政院《房屋稅條例》草案仍有不足，包含稅率仍過低、地方政府可能開後門等等，執政黨也應廣納來自民間的聲音，以改良修法版本。他舉例說，修法草案要房屋落成五年後，才能課徵最高的稅額，其實難以解決建商囤房的問題。

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