健康你我他／父母健康時孝 父母生病時順

以前教書時，總盼望著下課、周末假日、寒暑假、颱風天，要不段考、期末考也好，不是我不敬業，而是半大不小的學生難捉摸，搞得心累。等到做了媽媽以後，則是盼望著上學日，因為「自己」孩子難搞定，心累。

沒想到，「阿茲海默症」失序中的媽媽，更難捉摸，更令我無力，挫折得心累。某一天，媽媽不吃午餐，趕我和居服員美貞走。美貞是南投仁愛之家的居服員，10年前爸爸走後，申請的居服員，每天2小時到家提供陪伴服務。

「媽，妳怎麼這麼番！」口不擇言時，美貞把我拉到客廳。「姐姐，姐姐，不要生氣，陳媽是生病了，沒辦法控制自己。曾經的和藹體貼，是不必要的標籤，一點經驗心得分享：健康時，孝；生病時，順。她現在不想吃，順著她，待會兒再來餵。」我的氣還沒消，美貞已經哄著她吃完了，看著她無神的眼睛，思考著美貞的經驗分享。

今年，媽媽95歲高齡離苦離病，我做女兒的功課，在美貞的開導協助下，永遠畢業了。留下了對媽媽永遠的思念，對美貞永遠的感謝。