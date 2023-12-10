鼻息肉暴長到鼻外失嗅覺 男子多次復發10年動刀12次

看似小毛病的鼻竇炎，卻讓50歲陳先生飽受折磨，併發的鼻息肉愈長愈大，以致鼻塞、呼吸不順，失去嗅覺，幾無睡眠品質可言，為此，10年間動了12次手術，一再復發，讓他苦不堪言。

台大醫院耳鼻喉部主治醫師林志峰表示，鼻竇炎可分為急性及慢性兩大類，後者鼻黏膜長期處於發炎狀態，治療棘手，尤其若合併鼻息肉，大都屬於第二型發炎反應體質，症狀為鼻塞、鼻涕倒流、嗅覺或味覺改變，甚至聞不到味道，美食在前，仍食之無味。部分個案鼻息肉塞滿鼻腔，甚至顯露在外，模樣嚇人。

慢性鼻竇炎併鼻息肉的傳統標準治療以手術搭配類固醇鼻噴劑為主，但部分病患因體質因素或合併氣喘，常發生術後鼻息肉復發。據統計，術後半年、一年和一年半的復發率分別可能達到 35%、38%和 40%，病患因而反覆接受手術，或長期使用大量口服藥等，令人挫折。

以陳先生為例，從小患有異位性皮膚炎，接著出現氣喘、鼻過敏，30歲罹患慢性鼻竇炎，屬於典型「過敏協奏曲」個案，隨著鼻塞、咳嗽等症狀惡化，鼻息肉愈來愈大，呼吸不順，睡眠品質變差，進而影響工作表現及生活品質。

10幾年來，陳先生在多個醫療機構接受大大小小的手術，但沒多久又復發，至今年50歲累計動過12次手術，對於治療已不存任何希望，甚為沮喪。在改以生物製劑治療，疾病終於獲得較佳的控制。

「生物製劑幫助降低慢性鼻竇炎合併鼻息肉復發，減少再次動刀機率與風險。」林志峰表示，台灣鼻科醫學會最新慢性鼻竇炎合併鼻息肉患者治療指引，納入生物製劑，建議做過鼻竇內視鏡手術又復發，且達到雙側內視鏡鼻息肉評分≧4分（總分8分），嗅覺明顯喪失或顯著影響生活品質者，可考慮生物製劑治療。

根據國外另一項術後追蹤長達12年研究統計，約80%慢性鼻竇炎合併鼻息肉病人於術後復發，其中 37% 需再次接受手術，嚴重的病人接受過 10次以上手術的情況並不少見。

臨床顯示，較新的生物製劑直接作用於影響第二型發炎反應的「關鍵介白素」（IL-4 和 IL-13)，治療效果顯著，減少鼻息肉增生、改善鼻塞，恢復嗅覺，降低再次復發的風險。此外，也可改善氣喘、異位性皮膚炎等共病。

林志峰表示，生物製劑完整療程約需一年，治療時患者呼吸暢通且逐漸恢復嗅覺，鼻部相關症狀獲得舒緩，提高生活品質。目前健保尚未針對慢性鼻竇炎合併鼻息肉個案給付生物製劑，如能納入給付，對於患者將是一大福音。