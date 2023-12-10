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兄弟同獲終身成就獎 李伯璋：猶如雪中送炭般感動

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
李伯璋表示，今天兄弟倆人都得到移植醫學會的終身成就獎相當感動，猶如雪中送炭。記者鄒尚謙／攝影
李伯璋表示，今天兄弟倆人都得到移植醫學會的終身成就獎相當感動，猶如雪中送炭。記者鄒尚謙／攝影

台灣移植醫學會今舉行會員大會暨頒獎典禮，頒發「終身成就獎」給器官移植界兩位權威醫師李柏皇、李伯璋，兄弟同日倆獲獎，但其實分別是前後屆次獲獎，去年受疫情影響延宕，今年一併頒發。李伯璋表示，今天獲得終身成就獎相當感謝，尤其現已卸下政府官員身分，移植醫學會的頒獎如同「雪中送炭」。

林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁介紹李伯璋時表示，「李伯璋是最有肩膀的長官（署長）」，因為李伯璋擔任健保署長時，一肩扛起了許多責任，若沒有他在前面替各位醫師擋子彈，許多醫師現在恐怕都已被找碴，無法繼續行醫，各界都說李伯璋是在位最久的健保署長，但大家都忘記他同時也是在位最久的「器官捐贈移植登錄中心董事長」。

李伯璋致詞時感念一路走來的艱辛，但言談間透露更多的是對台灣器官移植領域的擔憂。他說，近年來台灣洗腎等醫療健保支出，占了700億，每年9萬多位患者需要洗腎，但僅1萬人登記換腎，但實際等到大愛捐贈的患者僅400人，無數病患其實是中途放棄的。

李伯璋表示，政府對於器官移植的推動稱不上積極，各醫界權威都不斷推廣癌症新藥，但器官移植對病患生活的改善、醫療價值卻時常被忽略。同時，醫界新血也看不到「移植領域的前景」，因此愈來愈少新醫師願意投入移植領域中，移植醫學如今已非顯學，推動相當困難；期望政府給予器官移植合理的給付額，而非不斷給付病患洗腎。

「移植並非100%成功，因此醫師壓力龐大。」李伯璋說，洗腎病患政府持續健保給付，換腎成功率的壓力對醫師來說，還不如持續幫病患洗腎，動力、誘因都不足，才造成願意投入移植領域的醫師愈來愈少；政府鼓勵癌症新藥、低劑量肺部CT斷層，各界也都願意發聲，但移植領域缺乏這樣意見領袖出來說話，感謝富邦金控基金會願意發揮企業影響力，負起企業社會責任，透過臉書、YouTube頻道宣導器官移植的觀念。

李伯璋表示，政府這幾年推動器官移植一直不夠積極，如今移植醫學已不是顯學，去年卸任健保署長後，自覺不被需要了，但今天兄弟倆人都得到移植醫學會的終身成就獎相當感動，猶如雪中送炭。

台灣移植醫學會今舉行會員大會暨頒獎典禮，頒發「終身成就獎」給由器官移植界兩位權威醫師李柏皇（左）、李伯璋（右）。記者鄒尚謙／攝影
台灣移植醫學會今舉行會員大會暨頒獎典禮，頒發「終身成就獎」給由器官移植界兩位權威醫師李柏皇（左）、李伯璋（右）。記者鄒尚謙／攝影

李伯璋表示，政府對於器官移植的推動稱不上積極，各醫界權威都不斷推廣癌症新藥，但器官移植對病患生活的改善、醫療價值卻時常被忽略。記者鄒尚謙／攝影
李伯璋表示，政府對於器官移植的推動稱不上積極，各醫界權威都不斷推廣癌症新藥，但器官移植對病患生活的改善、醫療價值卻時常被忽略。記者鄒尚謙／攝影

李伯璋 器官捐贈 醫師

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