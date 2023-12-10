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盼政府終結剝削仲介制度 移工走上街頭遊行抗議：仲介滾蛋

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣移工聯盟10日號召移工上街遊行，盼政府廢除私人仲介制度。圖／台灣醒報記者 呂翔禾 攝影
台灣移工聯盟10日號召移工上街遊行，盼政府廢除私人仲介制度。圖／台灣醒報記者 呂翔禾 攝影

「希望政府直接聘僱勞工，不要再讓私人仲介剝削我們了！」約兩百多名移工勞團組織10日在勞動部直接聘僱聯合服務中心抗議，呼籲政府廢除移工仲介制度，改成由政府與政府對接的機制。勞團指控，仲介對移工收取高額仲介費，造成嚴重剝削，他們希望廢除仲介制，並建立友善移工的語言環境。

巧立名目壓榨移工

現場移工分別用越南語、英語與印尼語高喊「政府承擔、仲介滾蛋！」的口號，現場還有日本、南韓與亞洲區的移工團體前來聲援。台灣移工聯盟代表劉曉櫻指出，台灣自1992年修訂《就業服務法》開放移工，並使用「私人就業服務機構」（仲介）機制至今已31年，移工處境仍未改善，希望政府不要再拖。

劉曉櫻提到，移工進入台灣後，雇主無法透過勞動部成立的「直接招聘聯合服務中心」處理包括健保、勞保等程序，而是要自己跑移民署、健保署、疾管局與國稅局等部會，這時候若仲介願意協助雇主，就會給仲介從中牟利、壓榨移工的空間，巧利包括服務費、看診費等費用，卻不願幫移工處理文件、獲得保障。

不聽話就遣返

在台工作5年多的印尼廠工現身說法說，他在2021年2月因為職災導致腿受傷，經歷8個月的開刀與復健過程，但仲介並未協助他取得薪資補償與相關保險權益。後來仲介還要求他簽切結書，一切治療費用都需自己負擔，否則就威脅將他遣返回印尼，他希望台灣政府可以廢除這種壓榨他們的仲介制度。

「填寫移工相關文件，都沒有我們的語言，怎麼看得懂？」菲律賓的家庭看護Carmela不滿的說，台灣希望對西方國家展示對民主與人權的尊重，爭取西方國家的支持，但政府卻放任仲介剝削移工的權益，包括申請文件的機關、語言都是無形的障礙，讓他們無法自行申請保障權益的服務。

移工議題要被重視

她強調，台灣愈來愈依賴移工，廢除仲介的議題需要被納入政治議程的討論。越南移工代表則強調，為了來台灣工作，仲介還要收取18到21萬元台幣的仲介費，到台灣後每個月還會收取1500到1800元的服務費，但卻都不來關心他們，生病也不帶他們去看診，希望能廢除仲介，讓他們享有基本的生活保障。

喊完口號後，數百名移工與勞團便從中華路一段的直聘中心出發，一路經過漢口街、館前路、北車西門（承德路）、市民大道、中山北路、南京東路，最後走到勞動部所在的松江路，沿途與會移工們都高喊「政府承擔，仲介滾蛋！」、「Brokers get out! Government Wake Up!」

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移工 勞團 勞動部

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