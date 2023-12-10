人染病診斷不易 「布氏桿菌病」致死率不高

屏東縣某乳羊場飼養羊隻被檢出「布氏桿菌病」，此病為人畜互通疾病，且為第四類法定傳染病，衛福部疾管署立即對乳羊場員工啟動健康監測，時間約需二個月，初步評估無社區流行風險。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，人類感染該疾病致死率不高，但發病症狀沒有特異性，導致臨床上不易診斷。

疾管署發言人羅一鈞表示，布氏桿菌病病原菌存在於受感染動物的組織、血液、尿液、乳汁、陰道分泌物、胎盤等，人類主要經黏膜或破損的皮膚接觸感染動物組織、或是食入受布氏桿菌汙染的食品、未經消毒殺菌的牛奶而感染，實驗室、屠宰場或肉類包裝廠人員可能經由吸入病原菌而感染，人傳人情況較為罕見。

二○一二年我國將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病後，僅在二○一五年出現一例印尼境外移入病例，尚無本土病例發生。

羅一鈞說，人類感染後，常見的症狀包含發燒、頭痛、食慾不振、全身倦怠、關節痛及體重減輕，症狀可能持續數天、數月，有時伴隨神經炎、睪丸炎及心內膜炎等症狀。

黃高彬說，民眾感染症狀如頭痛、倦怠、全身痠痛等，沒有特異性，雖沒有上呼吸道症狀，但仍難跟其他感染正區別，通常會靠細菌培養確認。治療上，會跟具敏感性試驗的結果，挑選適當抗生素治療；若沒有適當治療仍有致死可能。