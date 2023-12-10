PrEP自費價高 國人赴泰買便宜藥

愛滋病新通報案例逐年降低，愛滋預防性投藥（PrEP）為功臣之一，只是國內推動PrEP公費投藥，採限額使用，部分民眾為避免感染，只能自掏腰包，但自費價達一萬多元，為省錢，不少人赴泰採買，同樣藥量最多僅三千元，但在無醫囑協助下恐錯誤服藥，增感染率。我國持PrEP學名藥證藥廠，明年擬生產，若生產，疾管署將擴大採購，增投藥數。

PrEP可有效預防感染愛滋，特別是有未使用保險套危險性行為者、自身無愛滋但配偶或性伴侶感染愛滋者，或有注射藥癮者，依醫師指示服用藥物，讓體內具有足夠的藥物濃度，可具九成以上保護力。疾管署從五年前，推動PrEP計畫，現針對卅五歲以下高風險者採公費投藥，但限額五千人使用，讓有些同樣有用藥需求者，只能自費使用。

台灣PrEP目前僅有原廠生產，價格不菲，卅天藥量，需自費一萬到一萬二元。台灣雖有藥廠持有學名藥證，卻未生產製造。相對於鄰近國家泰國，PrEP不僅有原廠藥，也有多款學名藥，導致不少民眾赴泰時，會到當地買PrEP，網路上甚至有教戰手冊。

PrEP之所以有其需求量，紅絲帶基金會副秘書長林垠瀚說，與民眾有無套性行為需求，但又希望保護自己，PrEP就成了他們的保護罩，有些民眾會特別與不特定的性伴侶強調「有在服用PrEP」。只是在台買PrEP自費藥價高，國外使用PrEP學名藥又行之有年，才會出現此現象。

林垠瀚說，有用藥需求的民眾，可持台灣的處方箋或至海外檢查，於國外購買PrEP，價格約落在一千到三千元不等。該行為未被倡議，使有些民眾直接在黑市買藥，品質堪慮，也可能因為錯誤用藥，反暴露風險。

北市聯醫仁愛院區感染科主治醫師顧文瑋表示，明年國內有機會生產學名藥，民眾可用更便宜價格取得。

疾管署指出，學名藥若生產不排除擴大採購，讓更多人可公費使用。