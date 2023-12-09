揭肺癌LDCT篩檢結果 楊泮池：亞洲是全球肺癌防治重鎮

衛福部國健署日前公布，肺癌超越大腸癌，成為台灣發生人數最多的癌症。中研院士楊泮池今在一場國際研討會表示，全球有6成肺癌發生在亞洲，是肺癌防治重點地區；肺癌普篩揪出的肺癌患者中，不抽菸肺癌佔比較高，這與家族史、環境等因素均有關聯。

衛福部今舉行「新冠肺炎後疫情時代的癌症治療-新策略與新科技」。楊泮池發表專題演講時表示，亞洲地區是全球肺癌防治重點，因全球6成肺癌發生在亞洲，是疾病負擔最重的地區。肺癌是台灣死亡率第一、發生率第一的癌症，健保花費已經投入大量經費照護肺癌患者，肺癌治療成效卻不佳。

楊泮池指出，東亞肺癌特色是「不吸菸」，台灣3分之2肺癌患者沒有吸菸史，若單看女性則高達94％患者沒有抽菸。研究顯示，環境因子、家族史均扮演重要角色。自己進行多年的研究，發現低劑量電腦斷層（LDCT）能夠揪出家族史、重度煙癮者的患者，促成國家推動LDCT普篩政策。

該研究計畫全名是「台灣不吸菸肺癌的篩檢及整合研究」。計畫的1萬2011位受試者中，第一年進行LDCT檢查的肺癌陽性率達17.4％，經進一步檢查確診318位肺癌患者中，有96.5％為第0期或第1期。

上述研究的對象中，約一半有肺癌家族史，家族內一等親罹患肺癌人數越多以及母親或手足為肺癌患者則肺癌發生風險越高。今年9月，研究成果登上國際期刊「刺胳針胸腔醫學（Lancet Respiratory Medicine）」。國衛院指出，此研究計畫促使台灣成為第一個針對肺癌家族史民眾提供LDCT篩檢的國家。

楊泮池今公布去年7月衛福部國健署啟動重度煙癮者、家族史患者LDCT篩檢後，截至今年6月的檢測結果。公費篩檢揪出531位肺癌患者，其中372位是非吸煙者，重度吸菸者則為118位。不抽菸民眾肺癌發生率達1.4%，高於重度煙癮者的0.6%。