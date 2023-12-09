終身教育很重要？ 總統府資政：年長者先學保護自己不被騙
黃昆輝教授教育基金會今（12/9）舉行「推展終身教育，建構學習社會－台灣永續發展的挑戰與對策」研討會。總統府資政蕭新煌表示，終身教育不必逼迫長者學習人工智慧等高深技能，而是鼓勵長者接近他人，同時也學習保護自己不受騙，有獨立判斷能力、不人云亦云。
黃昆輝教育基金會今舉行推廣終身教育研討會，總統府資政蕭新煌指出，根據統計，高達54.9%的民眾認為政府推動終身教育政策，應著重於大學開放實體或線上課程，另也建議企業界應成立學習型的組織，並且提高終身教育的預算。可見民間對大學和企業寄與厚望，也希望政府提高終身教育經費，同時強化弱勢者學習機會，或提供取得證照和學位的相關制度。
蕭新煌也提出年長者終身學習看法，他表示，很多人認為要跟得上時代就必須學AI，「但我認為年長者不一定要學AI，他需要懂到這麼多嗎？」年長者首先應適應退休後的生活，過去有職位時會有他人嘗試主動接近，但退休後要自己去接近他人。
與此同時，蕭新煌也談到，常會看到年長者人云亦云、互相轉傳錯誤訊息，「老人傳老人，於是變成一群受騙的老人。」因此年長者也要學習保護自己，並從學習自主判斷做起，也能避免遲鈍或和社會脫節。
另外，蕭新煌建議，年長者可以爭取擔任NGO組織志工機會，透過NGO組織接觸新的領域。希望以此激勵中老年的學習動機，提高「自利」的興趣，和降低「自力」的門檻。
黃昆輝基金會董事長黃昆輝則表示，國際競爭日益升高，國人同時也身處職場條件變化快速的社會，充滿危險但也提供更多機會，應該藉由推展終身學習加以因應、獲得進步。
黃昆輝指出，教育革新應著重終身教育並建構學習型社會，且要採取系統性、階段性及策略性推展，建立有效制度，使得個人及社會都獲得最大發展。而要實現願景，除了國人需堅定學習信念，也要善用數位科技、整合資源。
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