快訊

黃珊珊公布民眾黨最新內參民調 揭1年齡層3成還未決定

噁男自稱醫師偷拍病患私處還意淫 王必勝出面回應

亞錦賽／贏球就不用算數學 中華隊抗菲打線換個排列組合

終身教育很重要？ 總統府資政：年長者先學保護自己不被騙

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
總統府資政蕭新煌表示，終身教育不必逼迫長者學習人工智慧等高深技能。報系資料照
總統府資政蕭新煌表示，終身教育不必逼迫長者學習人工智慧等高深技能。報系資料照

黃昆輝教授教育基金會今（12/9）舉行「推展終身教育，建構學習社會－台灣永續發展的挑戰與對策」研討會。總統府資政蕭新煌表示，終身教育不必逼迫長者學習人工智慧等高深技能，而是鼓勵長者接近他人，同時也學習保護自己不受騙，有獨立判斷能力、不人云亦云。

黃昆輝教育基金會今舉行推廣終身教育研討會，總統府資政蕭新煌指出，根據統計，高達54.9%的民眾認為政府推動終身教育政策，應著重於大學開放實體或線上課程，另也建議企業界應成立學習型的組織，並且提高終身教育的預算。可見民間對大學和企業寄與厚望，也希望政府提高終身教育經費，同時強化弱勢者學習機會，或提供取得證照和學位的相關制度。

蕭新煌也提出年長者終身學習看法，他表示，很多人認為要跟得上時代就必須學AI，「但我認為年長者不一定要學AI，他需要懂到這麼多嗎？」年長者首先應適應退休後的生活，過去有職位時會有他人嘗試主動接近，但退休後要自己去接近他人。

與此同時，蕭新煌也談到，常會看到年長者人云亦云、互相轉傳錯誤訊息，「老人傳老人，於是變成一群受騙的老人。」因此年長者也要學習保護自己，並從學習自主判斷做起，也能避免遲鈍或和社會脫節。

另外，蕭新煌建議，年長者可以爭取擔任NGO組織志工機會，透過NGO組織接觸新的領域。希望以此激勵中老年的學習動機，提高「自利」的興趣，和降低「自力」的門檻。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝則表示，國際競爭日益升高，國人同時也身處職場條件變化快速的社會，充滿危險但也提供更多機會，應該藉由推展終身學習加以因應、獲得進步。

黃昆輝指出，教育革新應著重終身教育並建構學習型社會，且要採取系統性、階段性及策略性推展，建立有效制度，使得個人及社會都獲得最大發展。而要實現願景，除了國人需堅定學習信念，也要善用數位科技、整合資源。

黃昆輝教授教育基金會今舉行「推展終身教育，建構學習社會－台灣永續發展的挑戰與對策」研討會。記者許維寧／攝影
黃昆輝教授教育基金會今舉行「推展終身教育，建構學習社會－台灣永續發展的挑戰與對策」研討會。記者許維寧／攝影

總統府 職位 願景

延伸閱讀

北一女師再被爆參加對岸文化研修班 教長潘文忠回應了

蕭美琴雙重國籍傳言 事實查核中心：2002年已棄美籍

蕭美琴請辭獲准！總統府發布新人事 駐美代表俞大㵢接任

馬英九稱蔡英文論文「不存在」 總統府駁：為選舉利益公然說謊

相關新聞

下周2波東北季風 賈新興：12月中旬起中北部降雨略偏多

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書分析未來10天天氣及短期氣候重點，他表示，展期資料顯示，12月中旬起至明年1...

台灣暖化牠先知？來彰化東螺溪中下游數量翻倍

台灣入冬，冬候鳥紛紛報到，彰化縣東螺溪中下游的小辮鴴逐年增加，目前約100隻，預料天氣越來越冷小辮鴴將漸多，對自然生態有...

懶人包／乳羊場爆人畜共通「布氏桿菌病」…羊奶還能喝嗎？七大QA解惑

農業部防檢署今公布在例行性乳羊場監測中發現，屏東縣乳羊場檢出「布氏桿菌病」，有3頭羊隻確診陽性。疾管署已經轉知屏東縣衛生...

陽光露臉好天氣 空氣品質差....明天更熱注意日夜溫差大

今天台灣附近風場轉偏南風，多數地區是多雲到晴的穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，僅東半部地區有小範圍零星降雨，...

不滿惡意檢舉暴增 上百輛小黃13日繞行民進黨部陳抗

交通違規新制6月30日上路，民眾檢舉違規項目增加至59項，不少縣市都出現檢舉量暴增，不僅引發民怨，職業駕駛也苦不堪言。全國...

為了女兒 新住民從不會中文到成為總統即時口譯

來自印尼的台灣新住民林達獲選「優秀新住民」表揚，20年前林達嫁來台灣時還不會講中文，生下女兒後，為用中文教育女兒，開始積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。