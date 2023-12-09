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34年未見！屏東乳羊場染人畜共通布氏桿菌病遭撲殺

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
屏東縣九如鄉1乳羊場在執行每年乳羊場定期布氏桿菌病主動監測時，有3頭羊隻確診陽性，屏東縣動物防疫所立即依程序對陽性動物採取撲殺處置，並進行全場清潔消毒。圖／屏東縣動物防疫所提供
屏東縣九如鄉1乳羊場在執行每年乳羊場定期布氏桿菌病主動監測時，有3頭羊隻確診陽性，屏東縣動物防疫所立即依程序對陽性動物採取撲殺處置，並進行全場清潔消毒。圖／屏東縣動物防疫所提供

農業部防檢署表示，接獲獸醫研究所通知，屏東縣九如鄉1乳羊場（飼養141頭羊）在執行每年乳羊場定期布氏桿菌病主動監測時，有3頭羊隻確診陽性，屏東縣動物防疫所立即依程序對陽性動物採取撲殺處置，並進行全場清潔消毒。防檢署指出，我國每年定期對全部乳羊場進行監測，其餘乳羊場未檢出，該場僅屬個案發生。

農業部防檢署副署長徐榮彬說，國內定期檢測的為羊與牛，上一次羊感染布氏桿菌為30多年前，至於牛，在他有印象中未曾發生過，每一年都做大量的篩檢，主要會攻擊生殖系統，就今年這場乳羊被檢出，依法撲殺；由於是人畜共通疾病，也通知衛福部疾管署，對牧場人員進行監測與宣導。

防檢署表示，布氏桿菌病屬我國動物傳染病防治條例乙類動物傳染病，在羊隻臨床症狀不明顯，主要引起生殖器官與胎膜發炎、流產、不孕及睪丸炎等。

防檢署說，為防堵疫病傳播，陽性案例場陽性動物皆依規定撲殺銷毀並進行徹底消毒，其餘動物每6周採血檢驗1次，需連續3次檢驗全場動物均為陰性，始得恢復為一般場每年篩檢1次。此外防檢署呼籲，國內乳羊場除每年持續定期執行檢測篩檢外，必做好場內生物安全及定期清潔消毒等防疫工作。

防檢署說，布氏桿菌為人畜共通傳染病，但國內市售羊奶皆經巴氏德滅菌法處理，可有效殺滅布氏桿菌，因此市售羊乳安全無虞，民眾皆可安心購買。

根據衛福部資料，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，屬急性細菌性感染。人類的臨床症狀為發燒、全身倦怠、出汗、頭痛、肌肉酸痛、腹痛、疲倦及憂鬱等症狀。有時候臨床表現僅出現不明原因發燒或伴隨發燒的慢性關節炎。

我國動物罹患布氏桿菌病監測，由農委會1962年起開始進行乳牛布氏桿菌病監測，1989年宣布撲滅。乳羊則自1986年開始檢驗，至今仍未發現有陽性案例。幾次對豬場進行全面抽檢，結果也均為陰性。

國內人類罹患布氏桿菌病2011年前已有30餘年未見報告病例。2011年5月至10月期間，國內出現5例布氏桿菌病境外移入病例，其中一例曾至北非旅遊，途經摩洛哥、阿爾及利亞等地，旅遊途中曾接觸駱駝，食用生牛（羊）肉及乳酪等乳製品。另3例均至馬來西亞旅遊，都曾食用生羊奶，一例曾至中國大陸旅遊。

徐榮彬表示，針對國內養牛、養羊布氏桿菌症每年定期對國內乳牛、乳羊場進行監測，每場逢機採30頭，檢出陽性，移動管制，陽性動物撲殺，其他動物全面採樣檢測。 陽性場每6周全面採樣檢測，連續3次檢驗結果皆為陰性，始可解除移動管制。

屏東縣九如鄉1乳羊場有3頭羊隻確診陽性，屏東縣動物防疫所立即依程序對陽性動物採取撲殺處置，並進行全場清潔消毒。圖／防檢署提供
屏東縣九如鄉1乳羊場有3頭羊隻確診陽性，屏東縣動物防疫所立即依程序對陽性動物採取撲殺處置，並進行全場清潔消毒。圖／防檢署提供
屏東縣九如鄉1乳羊場有3頭羊隻確診陽性，屏東縣動物防疫所立即依程序對陽性動物採取撲殺處置，並進行全場清潔消毒。圖／防檢署提供
屏東縣九如鄉1乳羊場有3頭羊隻確診陽性，屏東縣動物防疫所立即依程序對陽性動物採取撲殺處置，並進行全場清潔消毒。圖／防檢署提供
屏東縣九如鄉1乳羊場有3頭羊隻確診陽性，屏東縣動物防疫所立即依程序對陽性動物採取撲殺處置，並進行全場清潔消毒。圖／防檢署提供
屏東縣九如鄉1乳羊場有3頭羊隻確診陽性，屏東縣動物防疫所立即依程序對陽性動物採取撲殺處置，並進行全場清潔消毒。圖／防檢署提供

傳染病 屏東縣 農業部

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