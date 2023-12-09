不滿惡意檢舉暴增 上百輛小黃13日繞行民進黨部陳抗

交通違規新制6月30日上路，民眾檢舉違規項目增加至59項，不少縣市都出現檢舉量暴增，不僅引發民怨，職業駕駛也苦不堪言。全國汽車駕駛人權益聯盟12月13日上午10時30分，將號召計程車繞行民進黨高雄市黨部，並遞交陳情書，盼執政黨重視駕駛人路權，預估已有100輛響應。

今年6月新制上路，除了違規檢舉項目從46項增加到59項，1年內違規記點滿12點也要吊扣駕照2個月，但點數累計滿6點，可自費接受道安講習3小時，扣抵2點。全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，隨著各地檢舉量暴增，截至年底光是台中市被記滿12點的就有203人，其中職業駕駛就占7、8成。此外，近期參加道安講習的145人當中，就有116人是快被吊扣駕照。

他指出，像闖紅燈、超速等嚴重違規影響道路安全的項目就不該放過，但近期職業駕駛被檢舉的項目中，以變換車道未打方向燈占最多，每被檢舉一張就罰1200元，並記一點，若遇到惡意跟拍連續檢舉，恐開一天車就要被吊扣駕照，對於這種「微罪」採一罪雙罰不太合理。

劉鴻樟表示，新制法規上路後，造成全國汽車駕駛人陷入「行車地獄」，透過法令擴張民眾檢舉權利，讓檢舉蟑螂更甚囂張，也造成一般民眾與員警的壓力。12月13日發動計程車駕駛到民進黨高雄市黨部抗議，目前已有約100人響應。

有計程車駕駛也說，光憑1、2張相片根本無法呈現完整真相，像他有次為了等橫向救護車，綠燈行經到一半便停了下來，但等到救護車通行後已就變紅燈，卻被後面的車輛檢舉越線停車，2個多月以後才拿到罰單要如何舉證？此外，有些違規態樣光靠照片容易被陷害，像是停讓行人有時無法透過照片說明事實真相。

劉鴻樟指出，對於交通法令政策重大瑕疵，希望執政黨承諾認真面對交通議題，解決人民的生計問題。他也預告，下周繞行民進黨高雄市黨部的起點為美術東二路，由北往南行駛，行經民進黨高雄市黨部後，再沿著河西一路、美術東三路、青海路、中華路、河西路循環。

至於為何選在高雄市舉辦？他則說，活動當日中午12時，有另一計程車團體也預計在台北凱道舉辦遊行，訴求為強調檢舉制度違憲，為不分散台北計程車集結力量，這次便移至高雄市舉辦。