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綠島「白色恐怖」篇章今上線 用手機可走入監獄生活

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
東管處今天起推出「探索綠島」沈浸式體驗第二篇章「白色恐怖」，綠島感訓監獄（綠洲山莊）歷史場景重現。圖／東管處提供
東管處今天起推出「探索綠島」沈浸式體驗第二篇章「白色恐怖」，綠島感訓監獄（綠洲山莊）歷史場景重現。圖／東管處提供

今年適逢白色恐怖綠島紀念園區開園20周年，東海岸國家風景區管理處建構虛實整合實境平台，今天起推出「探索綠島」沈浸式體驗第二篇章「白色恐怖」，無論何時何地，民眾可透過電腦、行動裝置、電視螢幕或VR設備，親身感受「走」入感訓監獄、新生訓練處等歷史場景。

東管處去年3月推出綠島沈浸式體驗第一篇章「綠色島嶼」，透過全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，提供3.2億畫素高解析度畫面，呈現綠島8大必訪景點。

配合文化部2023年國際人權紀念日系列活動，今天新上線的綠島沈浸式體驗第二篇章命名為「白色恐怖」，以720全景掃描及光達技術呈現綠島紀念園區，包括新生訓導處、綠島感訓監獄（綠洲山莊）及人權紀念碑，均納入互動實境體驗的建置系統。

東管處指出，全新體驗提供近2400點位的全景掃描，建構園區的虛擬實境，並納入國家人權博物館所提供的珍貴文史資料及影像，以創新多媒體技術輔以圖文、影片及空拍影像等，如同親臨博物館，享有專人導覽服務。

此外，全新系統建置中英文解說，目前已建置完成「綠色島嶼」及「白色恐怖」，明年將進一步建置第三篇章「湛藍海洋」，規畫熱門潛點及影像拍攝調查資料，透過虛實整合實境平臺，遊客可全方位體驗綠島的自然、人文及海洋特色。探索綠島網址連結為。

綠島沈浸式體驗目前已經推出兩個選項，分別為「綠色島嶼」及今天新上線的「白色恐怖」。圖／東管處提供
綠島沈浸式體驗目前已經推出兩個選項，分別為「綠色島嶼」及今天新上線的「白色恐怖」。圖／東管處提供
虛擬實境下，綠島感訓監獄（綠洲山莊）歷史場景重現。圖／東管處提供
虛擬實境下，綠島感訓監獄（綠洲山莊）歷史場景重現。圖／東管處提供

綠島 國家人權博物館 白色恐怖 監獄 文化部

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