2023退休力大調查／健腦玩樂 延長有幸福感歲月

打開前衛生署長葉金川臉書，他最近去了日本，前陣子組千歲團去馬祖，平常在花蓮種樹養花四處走走，看起來「好像」都在玩；北醫名譽教授韓柏檉最近完成「韓教授環島話聊」，走訪各地與人直接面對面，這是他退休後的人生大事。兩位過來人用行動告訴大家，「玩樂」考驗腦力和體力，也是人生不可或缺的重要能力。

來測退休力 製表／鄒尚謙、葉冠妤

社會連結分數 始終偏低

健腦、學習新事物與人接觸有助社會連結，根據近幾年退休力大調查，「社會連結」平均分數始終偏低。「長期從事、培養自己的興趣、喜好、願意學習新的科技設備、結交新朋友能力」皆隨年齡下降；「從事較複雜日常活動，如投資理財、規畫旅遊」有助動腦防失智，但各年齡層皆僅半數做到，七十五歲以上降至三成五。

別小看「玩樂」的力量，問葉金川怎麼好像都在玩？這位擘畫並帶領全民健保上路的醫療奉獻獎得主先是說：「就沒事呀」，但隨即忍不住澄清，也有上課和演講、處理協會的事，「只是這些沒有貼臉書啦！」他說，「玩」的確重要且並不輕鬆，為了規畫行程，「要做很多功課」，出發後還要一路應變突發狀況，考驗很多。

下班人生精彩 非常重要

韓柏檉則鼓勵大家要勇敢，應把玩樂精神融入生活。他引用日本管理大師大前研一「OFF學」，把下班後人生過得精彩有趣是一種能力。玩樂不是罪惡，我們常把工作和玩樂分開，但無論做什麼，都應該設法讓事情變得有趣，玩樂不需要等退休，轉換心情就會不同。

葉金川建議，年輕時生活重心在工作，五十歲後就開始微調，不能期待自己還能像卅、四十歲衝刺，應學習用智慧和經驗來維持與管理工作，將生活重心轉換成家庭與休閒活動。培養動態和靜態休閒，養成活力生活習慣，到八十五歲参加千歲團、到處趴趴走，繞地球跑，都不是問題。

倫敦政經學院研究發現，人的一生中，最美好的時光落在兩個年齡，一個是正值青年期的廿三歲，另一個是老年期的六十九歲。葉金川分析，青春正盛，廿三歲的美好可以理解；五十多歲面事業與家庭兩頭燒的壓力，七十歲後，有人因為年輕時「燃燒自己」，身體出狀況，於是身體還不算太老的六十九歲，成為美好生活的高峰點。

葉金川認為，有幸福感的歲月是可以被延長的，如果「高峰點」從六十九歲前後拉長廿五年、卅年、甚至卅五年，高峰就能變成高原，持續美好時光，前提是「要顧好身心健康、及早準備」。

對自己好一點 勇敢圓夢

韓柏檉建議，不要害怕改變，可從很小的事情做起，先掌握一個重點，便是「對自己好一點」，例如他的環島話聊，雖利用聊天講話交流，還是會有壓力，於是他有時前一天就到目的地，到不同地方走走看看，保留一些時間給自己。韓柏檉建議，每個月留一天給自己，用這一整天做自己想做的事情。

今年七月，葉金川和妻子完成開車跨越三千英哩的美國黃石公園之旅，這是給自己的七十歲生日禮物，因疫情推延三年。三年後許多規畫打亂，原想留宿的旅店已搶訂一空、改租露營營地又遇融雪把營地沖壞了，最後只訂到公園外的露營小木屋，再每天開車進公園。

這趟旅程是葉金川的圓夢之旅，四十一年前還是窮學生的他，和太太載著兩個小孩從波士頓開車到黃石公園，此次舊地重遊，沒想又有疫情攪局，體驗到六月的黃石公園入夜後冷到地面結冰，看似困難重重，但兵來將擋，一路化解，淡定處理遇到的困難，最終依然得到最佳結果。