愛肝達人站／為什麼照相時不要站在中間？

每次照相，某位大老總不要站在中間，雖然他輩分最高。

大夥問他：「以前上課時老師總是指著相片說，站在中間這個已經走了！」

為什麼站在中間的總是走得早？因為通常中間的就是年紀比較大。可能是老師，可能是老闆，也可能是某某長輩。然而，可以站在中間卻比較晚走嗎？

從醫學上而言，當然是可能的。雖然年老者，通常走得比較早是常態。但也有例外，古人有言：「老而不死是為賊！」這大概是年輕人罵老賊的話語，但也有表示老者不一定走得早的時候。

那麼如何不要站在中間而不會早走呢？第一個就是要有養生之道。生活起居正常、飲食清淡、規律運動，但這樣還不夠，也是不少人的誤解，以為自己很養生，就一定可以長壽。平日養生的確是可以延壽，但不一定會長壽，就好比車子小心開，但不代表不會拋錨，還要定期檢查，車子如此，人更是如此。

平時養生，勤於運動，呼吸新鮮空氣，可以減少動脈硬化，減少心臟病的危機。平時運動有助於鍛鍊心血管系統，呼吸新鮮空氣可以避免老化，保護肺臟。

但人是肉身打造的，而構成肉身的基本單位是細胞，而細胞的生命是其細胞核中的基因決定的。年紀大，受外來的影響或遺傳的因素，基因容易發生突變，長出癌症。

通常基因會遺傳給下一代，因此有家族性癌症者需要定期追蹤檢查，及早抓出癌症及早治療。

例如家中有人得肺癌、有人得乳癌、有人得大腸癌，其他家人都要定期檢查以保安全。

此外，有些感染，例如B型肝炎或C型肝炎，通常感染後大多不知不覺，等到有感覺可能到肝硬化吐血了，或人瘦了，或肚子大了起來，才知道演變為肝癌了。此時才去求醫通常來不及了，這時即使照相不在中間也會早走一步。

因此，要能心安理得，照相時站在中間，就要有自知之明，除了平時的養生之外，就是要像保養車子一樣，定期去體檢一下，防患於未然，屆時站在中間也就不用怕了。