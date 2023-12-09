聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛肝達人站／為什麼照相時不要站在中間？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

每次照相，某位大老總不要站在中間，雖然他輩分最高。

大夥問他：「以前上課時老師總是指著相片說，站在中間這個已經走了！」

為什麼站在中間的總是走得早？因為通常中間的就是年紀比較大。可能是老師，可能是老闆，也可能是某某長輩。然而，可以站在中間卻比較晚走嗎？

從醫學上而言，當然是可能的。雖然年老者，通常走得比較早是常態。但也有例外，古人有言：「老而不死是為賊！」這大概是年輕人罵老賊的話語，但也有表示老者不一定走得早的時候。

那麼如何不要站在中間而不會早走呢？第一個就是要有養生之道。生活起居正常、飲食清淡、規律運動，但這樣還不夠，也是不少人的誤解，以為自己很養生，就一定可以長壽。平日養生的確是可以延壽，但不一定會長壽，就好比車子小心開，但不代表不會拋錨，還要定期檢查，車子如此，人更是如此。

平時養生，勤於運動，呼吸新鮮空氣，可以減少動脈硬化，減少心臟病的危機。平時運動有助於鍛鍊心血管系統，呼吸新鮮空氣可以避免老化，保護肺臟。

但人是肉身打造的，而構成肉身的基本單位是細胞，而細胞的生命是其細胞核中的基因決定的。年紀大，受外來的影響或遺傳的因素，基因容易發生突變，長出癌症

通常基因會遺傳給下一代，因此有家族性癌症者需要定期追蹤檢查，及早抓出癌症及早治療。

例如家中有人得肺癌、有人得乳癌、有人得大腸癌，其他家人都要定期檢查以保安全。

此外，有些感染，例如B型肝炎或C型肝炎，通常感染後大多不知不覺，等到有感覺可能到肝硬化吐血了，或人瘦了，或肚子大了起來，才知道演變為肝癌了。此時才去求醫通常來不及了，這時即使照相不在中間也會早走一步。

因此，要能心安理得，照相時站在中間，就要有自知之明，除了平時的養生之外，就是要像保養車子一樣，定期去體檢一下，防患於未然，屆時站在中間也就不用怕了。

癌症 運動 基因

延伸閱讀

高雄2閨蜜騎車追撞 後方18歲女騎士慘遭拖板車輾斃

中市「靜城專案」打擊噪音車 今年裁罰超過400萬

回來吧！喊話郭台銘回國民黨 趙少康招手白營：跟柯文哲不對決

撿回浪汪「每個月都長不一樣」！獸醫檢查直呼從沒遇過：天生自帶15種神基因

相關新聞

財神爺2度下凡！大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這間大廟旁

大樂透頭彩連續2期開出，且又是一人獨得。今（8）日大樂透頭獎金額1億元在雲林縣北港鎮共榮里中山路161號緣開運彩券行開出...

周末各地好天氣 下周這天鋒面影響北台灣一口氣降7度

中央氣象署指出，明天到下周一都是穩定天氣，白天高溫26至30度，各地溫暖舒適，但清晨低溫西半部及東北部約降到16至18度...

劉克襄吐露照顧9旬母血淚 兒說千句話抵不過醫一句話

作家劉克襄長年照顧90多歲罹患巴金森氏症的媽媽，今年8月時，他媽媽不時摔倒，為防堵下一次，家中備妥移動式助行器（俗稱四腳...

監所篩檢成C肝完治關鍵 專家憂C肝辦降級難落實

政府喊出「超越世衛、消除C肝」口號，要超前世衛組織提出的2030年消除C肝目標，在2025年提前達標。專家表示，若依目前...

國中女生誤刷兒童卡遭罰票價50倍 家長不滿抗議

台北市一名國中女學生日前搭乘捷運時，不小心誤刷了弟弟的兒童卡，眼尖的站務發現票價少收12元，出站時攔下要求補應付票價50...

院長講堂／嘉義聖馬爾定醫院院長陳美惠 推動山區醫療 提供全人關懷照護

嘉義市聖馬爾定醫院院長陳美惠，自少女時代即投入天主教中華聖母傳教修女會，長期致力於推動山區醫療服務。她當年是被美籍華淑芳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。