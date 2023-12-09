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院長講堂／嘉義聖馬爾定醫院院長陳美惠 推動山區醫療 提供全人關懷照護

聯合報／ 記者李宗祐／專訪

嘉義市聖馬爾定醫院院長陳美惠，自少女時代即投入天主教中華聖母傳教修女會，長期致力於推動山區醫療服務。她當年是被美籍華淑芳修女圈粉進入修會，秉持「全人關懷」信念，帶領醫療團隊深耕嘉義地區，並於2015年獲得第25屆醫療奉獻個人獎。

1970年陳美惠就讀嘉義女中時，創辦人華淑芳修女來校教授英文，她長得漂亮又親切，很多學生因此成了「粉絲」，陳美惠也是其中一個。儘管家人反對陳美惠成為修女，但她堅定的意志，最終獲得家人的支持，順利進入修會。

赴美學醫院管理 推動電腦化

1966年聖馬爾定醫院創立後，有感於合格護理工作人員缺乏，為充實基層護理人力，在1971年成立崇仁護校（現為崇仁醫護管理專科學校）。陳美惠自靜宜大學畢業後，即在崇仁護校當英文老師10年，中華聖母會栽培她到美國學習醫院管理。

「美國醫療觀念先進，尤其已電腦化管理，當時台灣還在手寫記錄，有些醫師的筆跡龍飛鳳舞，護理師推敲字跡，常有發錯藥方風險。」因此，陳美惠返國後，首要的改革是將所有業務電腦化，降低醫療風險，縮短患者看診時程。

陳美惠坦言，要讓老一輩醫師改變手寫習慣並不容易，但這工作必須由醫師帶頭做起，只要習慣後就沒有問題。她透過舉辦院內比賽，成功激發醫師的好勝心，使聖馬爾定醫院成為嘉雲地區第一間實施電腦化管理的醫院。

提升醫療水準不僅需管理和電腦化，還需要聘請更多優秀醫師。為此，陳美惠親自拜訪醫學院和大型醫院，尋找優秀的醫師加入醫療團隊。她強調，找到優秀醫師服務是身為院長的責任，「以病人為中心，就是要找好的醫師來照顧他們。」

設阿里山醫療站 開護理之家

在崇仁護校任教期間，陳美惠常帶領學生參與阿里山鄉的義診活動。讓她深刻體會到山區居民的生活困境，於是1998年在海拔約1400公尺的阿里山公路64公里處成立聖馬爾定阿里山醫療站。醫療站的成立不僅提供醫療服務，更融入了社區生活，成為居民的寄託之地。

2000年，聖馬爾定醫院率先成立護理之家，床位258床是嘉南地區最具規模的護理之家。然而，當時民眾對將父母送入護理之家的觀念仍存在疑慮。隨著時代觀念的轉變，護理之家成為協助家人分擔照顧壓力的良好選擇。

面對人口老化和失智問題的嚴重性，陳美惠說，失智症雖無法治癒，但可減緩惡化，照護常是家人沉重負擔，因此嘉義縣中埔鄉隆興村成立多功能長期照護園區，結合「失智症團體家屋」、「日間照顧中心」和「幾點了咖啡館PLUS」等服務，提供失智症患者和其家人更全面的照護。

提高薪資與福利 改善護病比

護理人力短缺是當前各醫院面臨的共同問題，即使聖馬爾定醫院有培育護理專才的崇仁護專，仍難以應對。陳美惠指出，疫情對護理人員的影響尤為明顯。因此，聖馬爾定醫院除提供良好的工作環境外，也積極提高薪資、福利和護病比，以吸引更多有志從事護理工作的人才。

面對病床不足的問題，陳美惠採取了簡化出院流程的策略，使家屬可以在每個病房樓層完成出院手續，以迅速提供急診和等待病床的病人使用。

在繁忙的工作之餘，陳美惠以走路當作休閒。她強調，這段寧靜的時間讓她能夠冷靜思考，「走路當中學著看自己、反省自己」，每天的早禱和默想也是她最好的休閒時光。

陳美惠

年齡：77歲

現職：

中華聖母傳教修女會總會長

天主教聖馬爾定醫院院長

崇仁醫護管理專科學校董事長

中華聖母社福基金會董事長

學歷：美國芝加哥De Paul University醫院管理研究所碩士

專長：

福傳

醫院經營管理

高教規畫與管理

社會服務

給病人的一句話：

愛、信賴、關懷是聖馬爾定醫院的精神，「若感到生命將到盡頭，不要放棄，要永遠保持希望」。

醫師 失智症

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