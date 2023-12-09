機場採檢 首度驗出肺炎黴漿菌

香港感染黴漿菌患者數字有明顯上升。圖為香港街頭。（中通社） 衛福部疾管署於上月廿六日起，針對自中港澳入境有類流感症狀的旅客「鼓勵採檢」，昨天首次驗出肺炎黴漿菌。不過，整體仍以流感病毒為最大宗。疾管署發言人羅一鈞表示，檢出黴漿菌案例，並不意外，感染者為一名男童，類流感症狀輕微，目前在就醫後，症狀已改善。

中國大陸爆發黴漿菌疫情，且同時有多種呼吸道感染疾病同時流行，疾管署昨公布上月廿六日起至十二月六日，於邊境鼓勵採檢類流感症狀旅客結果，總計採檢一○九人，其中八十四人陽性，流感病毒五十七例、新冠病毒十例、腺病毒七例、鼻病毒三例、副流感病毒及一般冠狀病毒各二例、肺炎黴漿菌一例，有二人體內檢出有二種病毒。

羅一鈞說，該個案為十多歲男童，四日從中國大陸入境，因在機場出現發燒症狀，經治療後已退燒，症狀好轉。

羅一鈞表示，會檢出黴漿菌並不意外，目前黴漿菌檢出一例，占整體邊境採檢的百分之一點二，整體仍以流感、新冠為主。目前大陸呼吸道疾病以流感為主，黴漿菌疫情呈下降趨勢。