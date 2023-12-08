失智論壇／失智照顧得著眼人、家及靈性這三大訴求

衛福部最新統計，全國失智症人數逐年增加已達32萬人，2025年台灣進入超高齡化社會，失智症議題值得社會各界重視。瑞智基金會董事長、台灣失智症協會理事長徐文俊，今於「2023國際失智症照顧論壇」表示，從事失智症照顧服務20多年，認為最重要的是，「人」、「家」及靈性照顧，讓失智症患者、家人得到更好的照顧及協助。

「2023國際失智症照顧論壇」今於台北盛大舉行，現場共吸引400多位民眾熱烈參與。徐文俊於論壇發表「失智。一家。人」專題演講。徐文俊表示，現在全國約有逾30萬名失智症患者，40年後，失智症人數將逾85萬人，為現在的2.7倍，也可能會高達100萬人。

徐文俊說，許多研究曾指出，失智症發生率逐漸下降，但今年最新發現，失智症發生率是逐步上升，「失智議題，不會在我們這一輩消失，且於未來會愈來愈嚴重」。

徐文俊指出，失智症患者年齡多為65歲以上，常失去三項能力。首先會失去「已經建立好的智力與能力」，包括獨立生活能力，社會地位及尊嚴，和職業功能與收入，均因失智而瓦解。以尊嚴來說，許多人對失智症患者不理解、不認識，同時產生許多誤解，讓失智症患者的尊嚴受到影響。

其次，失智者失去了「現實感」，如無法辨識時間、地點、臉孔，甚至認為提供照顧的家人是假冒的；並也可能失去語言、聽覺、視覺等溝通能力，失智患者更可能出現妄想、幻覺，使旁人不理解。照顧者應有同理心，了解失智症患者也是同時在經歷這些生活的困難。

「這是一種薄紗、黑幕感，讓裡面的人看不出去，外面的人看不進來。」徐文俊說，失智者隨著病情進展，面對外界的感覺從薄紗，演變為黑幕感，成為孤單的人、孤獨的人，被禁錮在身體內的人，渴望與外界互動的人。因此，失智者最後也失去人際關係，包括自己與自己、自己與家人、家人與家人等關係。

許多人對失智者不了解，「一名失去記憶力的人，為何如此難以相處？」徐文俊說，失智者受病情影響，有可能會突然跳入另一個時空，造就了「時空旅人」，那是一種無錨無舵的感覺，如今天踏入了某個時空，可能有不饒恕、怨懟、罪惡感、哀傷等情緒。

「當發現家中長者罹患失智症，其他家人常像是熱鍋上的螞蟻，大家亂成一團。」照顧者常認為，為何失智者突然生氣了？徐文俊說，其實，失智者情緒起伏，雖然有一部分是疾病因素，但也常是旁邊人的行為表現所致，因此，照顧失智者不是只有吃藥而已。

面對失智議題，靈性照顧十分重要。徐文俊說，「靈」是生命力量的來源，靈性是人類對生命、死亡、意義、價值等追求，尤其在身體虛弱、認知問題和身體障礙、慢性病、致命疾病的診斷和生命終結階段，轉向靈性或宗教價值觀、信仰，以協助理解正在發生的事，找到希望並為死亡做準備。

徐文俊表示，失智者比其他絕症患者有更多的恐懼，患者知道自己會喪失認知能力、失去自我，靈性對健康具有保護作用，可以降低憂鬱症、提高整體生活品質、提供應對策略的力量與可能性、心理社會幸福感、靈性幸福感，因而，靈性照顧對病人及照顧者均有重要的意義。尤其是已確診的輕度失智者，於靈性需求可能比重度失智者更大，「靈性照顧」應被社會大眾更加重視。