國人年吃3500萬顆 硝苯地平成分降血壓藥恐致腦梗塞

使用降血壓藥物的民眾注意，衛福部食藥署今公布，含「nifedipine」成分藥品用於治療高血壓，恐導致腦部「血液灌流」，且可能發生血壓驟降、反射性心搏加速而引起心血管併發症。經參考國際仿單，限制含該成分的短效藥品不得用於治療高血壓；含該成分的長效藥品，仍可用於高血壓治療，但限縮狹心症適應範圍，僅限血管痙攣性心絞痛、慢性穩定型心絞痛適用。適應症限縮即起生效。

衛福部食藥署副署長陳惠芳表示，使用nifedipine短效劑型治療高血壓，可能會發生血壓驟降、反射性心搏加速而引起心血管併發症。食藥署110年9月底接獲疑似使用「硝苯地平（nifedipine）」成分藥品治療高血壓民眾，出現腦梗塞症狀。經匯集國內外資訊重新評估，並提至藥品諮議小組討論，做出限縮適應症的決議，「原先仿單太寬鬆了，參考國際仿單做出調整。」

硝苯地平（nifedipine）過去適應症為「高血壓、狹心症」。藥品分為短效型、長效型2類。短效劑型藥物許可證共10張，111年健保藥品申報量462萬顆；長效型藥品共7張許可證，111年健保藥品申報量3153萬顆。

適應症限縮後，短效型藥物限制僅在無其他適合療法時，才可使用nifedipine短效劑型治療高血壓，且不建議舌下投予nifedipine膠囊。另，陳惠芳表示，過去此類藥物孕婦禁用，後考量實務上有用於安胎、治療孕婦高血壓需求，故在中文仿單之「警語及注意事項」中加刊，經醫師依個案謹慎評估風險效益，且其他藥物治療無效後，可以使用本品。

至於長效型藥物，因藥物釋放慢，較無短效型的腦灌血風險，仍可使用於高血壓，狹心症（心絞痛）適應症則限縮於血管痙攣性心絞痛、慢性穩定型心絞痛才能適用。主要是參考國際仿單做出調整。

食藥署提醒，醫師開立旨揭成分藥品予病人時，應遵循今天公告的再評估結果，審慎評估其用藥的風險及效益，並於用藥期間，密切留意病人臨床狀況並監測病人血壓，若有發生心血管相關症狀及徵兆，應立即停藥並給予適當醫療處置。另食藥署亦提醒民眾，若於使用旨揭成分藥品期間出現任何不適之症狀，請立即告知醫療人員或尋求醫療協助。

食藥署將持續密切注意該成分藥品的安全性，除設有藥品不良反應通報系統之外，對於安全有關訊息，隨時進行瞭解，以保障民眾用藥安全。同時提醒醫療人員或病患懷疑因為使用（服用）藥品導致不良反應發生時，請立即通報給衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心，藥物不良反應通報專線02-2396-0100，網站：https://adr.fda.gov.tw