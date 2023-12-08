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2025消除C肝差4.8萬人須治療 5縣市篩檢率未過半

中央社／ 台北8日電

若感染C肝，每10人就有2、3人會惡化為肝硬化或肝癌，台灣宣示2025年消除C肝。國健署今天指出，治療目標數為23.7萬人，尚有約4.8萬人待治療，且有5縣市篩檢率不到5成，還須努力。

世界衛生組織（WHO）以2030年消除病毒性肝炎目標，因肝癌長年盤踞國人10大死因前2，而C型肝炎是主要風險之一，台灣更宣示要提前在2025年消除C肝。

衛生福利部國民健康署今天公布目前進度，台灣肝臟學術文教基金會研究諮詢顧問醫師、國立中山大學副校長及醫學院院長余明隆簡報指出，肝功能正常不代表沒有C肝，C肝病人大多數沒有症狀，因此篩檢很重要。

如果C肝不治療，每10人中就有2到3人會惡化成肝硬化、肝癌。余明隆強調，就算篩檢結果顯示有C肝，也不用太驚慌，只要依照醫囑檢查、治療，服藥8到12週，成功率高達99%，全程由健保給付。

國健署癌症防治組組長林莉茹接著說明，依WHO目標至少72%慢性C肝病人被治療，推估台灣2025年的治療目標數約為23.7萬人，健保署自2003年10月起開始推動C肝治療計畫。

至於目標族群，包括45歲到79歲的一般族群，以及HIV感染者、洗腎病人與美沙冬藥癮戒治機構等特殊族群，截至今年8月，已接受干擾素或C肝口服新藥治療完成者為18.9萬人。

儘管預估再治療4.8萬人，即可達到WHO目標，余明隆坦言，依現在每月約新增1000多人接受治療估算，到2025年「會差一點點」，呼籲符合篩檢資格的45歲以上民眾，可以在就醫時順便篩檢；抗體篩檢率未達50%的縣市，包括基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣，也應加快篩檢速度。

另外，為了進一步找出潛在的C肝病人，國健署長吳昭軍會後接受媒體表示，明年元月1日起，與法務部矯正署合作，針對入監服刑者進行全面普篩。

C肝 肝癌

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