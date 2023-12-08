鋼鐵廠排放空汙 最高可重罰500萬且勒令停工

環境部利用智慧物聯網(AIoT)監控環境中空氣汙染情形，近日發現有部分區域出現異常告警通知，經與台南市環保局分析周遭環境及大氣擴散條件後，鎖定重點查核熱區。

環境管理署會同台南市環保局針對易○鋼鐵廠進行聯合督察，發現該廠白色粒狀空氣汙染物由廠內向廠外逸散，造成空氣汙染，依違反空氣汙染防制法第32條規定告發，依法可處罰10萬元以上500萬元以下罰鍰；情節重大者，得令其停工或停業。

環境管理署南區環境管理中心督察人員進入這間鋼鐵廠中，廠內正進行融化廢鐵，重新煉製及澆注成型的製程，廠房內蓄積大量的白色粒狀汙染物，廠內雖裝設有抽氣設備，但因為廠房出入口處水霧密度不足，致無法有效抑制白色粒狀汙染物由廠內逸散出去，督察人員立即進行蒐證，除依空氣污染防制法告發外，現場並要求立即改善。

環境管理署表示，事業在各級防制區或總量管制區內，不得因從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯的粒狀污染物，散布於空氣或他人財物。