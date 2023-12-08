不只「人選之人」弄假成真 「人間條件8」讓觀眾中彩券
公視夯劇「人選之人」被認為有神奇的預言功能，能讓劇中的情節延伸到真實人生「弄假成真」。吳念真編導的國民戲劇「人間條件8：凡人歌」也有這樣的奇蹟。一位粉絲看完戲後根據劇中的樂透號碼買彩券，中了六位數獎金。綠光劇團昨與詹記麻辣火鍋共同舉辦「詹詹喜氣 人間麻辣PA」，詹記店面變身劇中經典場景成為人間迷拍照打卡點，吳念真分享此一「戲外戲」，大感驚奇。
「人間條件8：凡人歌」故事主角廖明燦是一位68歲的退休老人，卸下一家之主的寶座後成為家庭最不起眼的一員。二婚妻子愛發牢騷、親兒子一家又有經濟困難；為了快速發財、鞏固自己在家裡的地位，廖明燦只好時時買樂透，沒想到有一天真的讓他中了億萬獎金，引發一連串的逗趣情節。
「人間條件系列」叫好叫座，但劇情多半引人落淚，「人間條件8：凡人歌」則是系列中首部「人間喜劇」。談到轉型寫「人間喜劇」的心情，吳念真笑著表示，「第一場演出很緊張，首演完知道觀眾都很喜歡，我人生第一次那麼失態的在幕後狂叫！」吳念真也在劇中客串泌尿科病人一角，笑稱這是一部「自嘲之作的自嘲角色」。
為了讓整齣戲的喜劇節奏更完美，執行導演吳定謙表示自己第一次「斗膽」問了吳念真：「我可不可以刪你幾句台詞？」吳念真透露，當主角廖明燦在結尾表示「要相信這是愛，不然未來的日子怎麼活？」觀眾反應熱烈到男主角陳希聖需要重新抓這句台詞的節奏。
●《人間條件八-凡人歌》12/22-12/24將於台北國家戲劇院演出，2024/1/5-1/14於台北藝文推廣處城市舞台演出，2024/2/24-2/25於臺南文化中心演藝廳演出，更多詳情請洽綠光劇團02-2395-6838，或上綠光劇團粉絲頁、兩廳院文化生活OPENTIX售票系統www.opentix.life。
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