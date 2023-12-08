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李康生斜頸症 曾痛不欲生

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
導演蔡明亮（左）與金馬影帝李康生分享治療斜頸症經驗。記者陳雨鑫／攝影
導演蔡明亮（左）與金馬影帝李康生分享治療斜頸症經驗。記者陳雨鑫／攝影

別以為脖子痛只是單純肌肉痠痛或是落枕，可能是「斜頸症」上身。金馬影帝李康生20歲時，發現罹患斜頸症，後續一次脫臼讓斜頸症帶來的疼痛消失，直到45歲發生小中風後，再次誘發斜頸症，當時才剛奪下金馬獎，為了養病，他推掉所有戲劇。

李康生說，「那時候痛到得到憂鬱症」，一度不想活，近年終於找到治療方式，才獲得改善。這4年復發的日子，導演蔡明亮將其拍攝成電影「日子」，現正播映中。

台灣神經復健醫學會理事陳智光表示，斜頸症即是頸部肌肉張力不全，頸部肌肉一邊緊、一邊鬆，使患者頸部或頭部歪斜。肌肉張力不全目前尚未找出明確的發病原因，僅少數患者證實與家族遺傳有關或後天腦部損傷造成，其餘多是特發性（即不明原因）肌肉張力不全。

肌肉張力不全症是國內第三常見的神經動作障礙疾病，陳智光指出，引發肌肉張力不全症的原因，目前只知是不明原因造成腦分泌神經傳導物質功能缺陷，肌肉張力不全不一定發生在頸部，也可能發生在其他身體部位。

林口長庚神經內科部副部主任吳逸如表示，肌肉張力不全症會嚴重影響生活，李康生嚴重時，頭與頸部嚴重到呈現近180度，有嚴重疼痛感，因此該疾病合併精神疾病的比率高，合併焦慮症達6成，合併憂鬱症達4成。目前肌肉張力不全症最有效的方式，以施打肉毒桿菌素為主，可以放鬆肌肉，達到緩和效果。

憂鬱症 患者

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