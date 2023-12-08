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退休力／壺鈴教學10堂課 輕鬆逆齡
想要讓身體年輕10歲嗎？只要做對運動，你也可以輕鬆逆齡！
有全世界最簡單的健身器材之稱的壺鈴，也被稱為掌上健身房，別看它小小一顆，卻是投資報酬率最高的訓練工具，堪稱最強增肌減脂器材。
運動教練田玉笛說，壺鈴運動是運用丟、拋、接、甩、盪、平衡等易學有趣的動作，就能幫你的身體進行「全方位」的鍛練。除了可以提升身體的爆發力、肌力、肌耐力與心肺能力外，也能加強核心穩定性以及身體的協調性、活動度與控制能力等，非常適合各個年齡層，尤其適合中高齡在室內進行訓練。
聯合報健康事業部特別規畫2024年退休力課程「壺鈴初階+進階10堂課」，帶你如何使用一顆壺鈴練全身，除了可以增肌減脂、使身體回正，還可以打造優雅體態，讓身體愈來愈年輕。想要預防老後失能，現在就要開始儲備退休後的健康能量，運動就是最好的投資。
113年上課時間：
1.初階壺鈴訓練：1月10日、17日、24日、31日（共4堂課）
2.進階壺鈴訓練：2月21日、2月28日、3月6日、13日、20日、27日（共6堂課）
地點：北市青少年發展處4樓舞蹈教室
台北市仁愛路一段17號4樓
洽詢：02-8692-5588轉5869
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