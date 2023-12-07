苗栗種鵝染H5N1高病原禽流感遭撲殺 防檢署：風險擴大

農業部防檢署今邀集台北市野鳥學會、東海大學、農業部獸醫研究所及生物多樣性研究所等團隊，召開第5次候鳥遷徙預警會議；專家研判，來台冬候鳥明顯的上升且多於過去數周，建議持續針對全台養禽業者並發布冬候鳥遷徙預警，另近期分別有1隻黃嘴天鵝及小天鵝抵達苗栗通霄魚塭區，考量近期日本有多起黃嘴天鵝及小天鵝的確診病例，請周遭禽場加強防範。

防檢署表示，苗栗縣竹南鎮1種鵝場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，苗栗縣動物保護防疫所執行52周齡種鵝582隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。112年至今確診及撲殺禽流感禽場案例計48例（陸禽40場、鴨3場、鵝3場、水陸禽混養2場）。

防檢署說，冬候鳥過境，我國面臨境外禽流感病毒入侵的風險高，且國內出現零星禽場案例，請養禽業者應立即加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，並提高警覺，每日自主觀察，倘發現禽隻異常，應主動通報，以利防疫機關及時處置，降低疫情擴散風險。