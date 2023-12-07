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黑熊闖部落偷蜂蜜 南投官民出招這樣防...大成功

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛廬山部落今年7月遭台灣黑熊入侵，還破壞蜂箱、偷蜂蜜吃。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛廬山部落今年7月遭台灣黑熊入侵，還破壞蜂箱、偷蜂蜜吃。圖／林業署南投分署提供

南投仁愛廬山部落7月遭台灣黑熊入侵，還破壞蜂箱、偷蜂蜜吃，當地居民配合林業署南投分署移除蜂箱、架設自動相機、籌組黑熊巡守隊等協助監測黑熊，經確認至今黑熊未再回訪。該分署解除警戒範圍，並獎勵配合防熊與監測的居民。

林業署南投分署指出，廬山部落養蜂場7月18日遭黑熊入侵，蜂箱被破壞，更闖入工寮，為預防人熊衝突，請蜂農移除蜂箱，配合將食物、廚餘及廢棄物清空，養蜂設備及蜂蜜損失由分署補償，後續盤點周邊環境與居民合作聯手防熊。

經確認黑熊出沒狀況，當時就將當地納入黑熊生態給付區域，並以養蜂場為中心點，將周邊7處工寮、4處民宅，列入重點警戒範圍，加設金屬浪板、夜間播放人為聲響、鳴放鞭炮等防熊措施，並設置自動相機監控，居民更籌組黑熊巡守隊。

而從7月下旬啟動監測之初，仍拍到黑熊在凌晨出沒，同月26日也有民眾在廬山地區目擊黑熊，經判斷與破壞蜂箱的黑熊應為同一隻，居民外出、下田只能帶武器防熊，但在持續斷絕黑熊食源及防熊措施加乘下，黑熊後來未再回訪部落。

林業署南投分署表示，7月時監測仍有黑熊相關通報，但在官民通力合作下，8月起至今未再見黑熊蹤影，近期已解除警戒範圍，但持續監測，同時獎勵通報黑熊入侵及配合監測的居民，感謝他們友善生態，共創人熊和平共存的山林環境。

有鑑於廬山地區先前遭黑熊入侵，目前仍持續宣導黑熊保育觀念，鼓勵加強在地巡守、更換改良式獵具、通報違法獵具等；民眾若發現黑熊蹤跡或受困陷阱，可打1999、林業署24h專線0800-000930或通報鄰近工作站，以利快速因應救援。

南投仁愛廬山部落今年7月遭台灣黑熊入侵，還破壞蜂箱、偷蜂蜜吃。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛廬山部落今年7月遭台灣黑熊入侵，還破壞蜂箱、偷蜂蜜吃。圖／林業署南投分署提供

台灣黑熊 林業署 南投

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