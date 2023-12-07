113年瓦斯爐、熱水器補助來了 每台最高補助3000元

為促進住宅能源使用效率提升，經濟部將投入4億元預算推動113年「住宅燃氣器具節能產品補助」，鼓勵民眾購置一、二級能效瓦斯爐及熱水器。經濟部能源署副署長李君禮表示，補助金額每台最高為3000元，每戶申請以瓦斯爐與熱水器各1台為限，預計可補助23萬台節能產品。

李君禮表示，補助購買期間為113年1月1日起至113年4月30日止，補助作業受理時間為113年1月1日起至113年5月15日止。如經費用罄，將提前截止受理申請。民眾可以採網路線上申請或紙本郵寄掛號申請。

針對各補助產品項目及每台補助金額 ，分為三個項目。 一， 瓦斯爐(雙口爐以上)：1級能效產品2000元、2級能效產品1000元；二， 自然排氣式熱水器：1級能效產品2000元、2級能效產品1000元；三， 強制排氣式熱水器：1級能效產品3000元、2級能效產品2000元。

李君禮表示，本次補助預估每年可節省天然氣2037萬立方公尺，相當於8.1萬戶一般家庭燃氣使用量；年減碳量約4.3萬噸，相當於111座大安森林公園。

而過去補助電器都是1年期，這次只有4個月，是否與經費有關？經濟部次長林全能表示，過去節能產品的補助有冷氣、電冰箱等，這次是瓦斯爐和熱水器，而過去推過3次這兩項電器的補助，其補助執行期間都是短期3到4個月時間，主要是針對累積比較長的舊的瓦斯爐和熱水器來汰舊換新。

有關113年「住宅燃氣器具節能產品補助」詳細之補助作業辦法、申請表格等資訊，經濟部表示，近期將正式對外公告，明年度有意申請補助的民眾可多加留意，若有相關問題請撥打客服專線 (02)2955-9666詢問。