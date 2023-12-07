退而不休 新北濕地志工各個都有超專業背景

新北市濕地生態環境多元，環保局目前維運的「濕地故事館」及「漳和濕地」，提供志工導覽服務，環保局表揚44位志工，各個學有專精，除了退休的水質保護專家、台大植物系退休生物老師等，還有退休英文老師提供專業英文導覽，並深入校園傳承環境教育使命。

環保局6日舉辦濕地志工感恩會，由副局長朱益君親自表揚44位志工，感謝志工夥伴們為濕地環境教育工作的貢獻。

帶領濕地志工的隊長甘偉文為環保局退休員工，台大環境工程研究所畢業的他表示，過去在參與大漢溪沿岸人工濕地的規畫與建設工作時，有感人類不是大環境的唯一，希望萬物可以滋長，環境可以永續，退休後他全心投入濕地志工推廣環境教育，繼續將環境保護的理念傳遞出去。

志工趙淑芬老師畢業於台大植物系，板橋國中生物老師退休後全力參與社會服務，擔任濕地志工至今已10年，她表示，萬分珍惜能有機會以自己的專業推動環境教育，盡力為之。

志工吳麗雲則是英文專業，負責接待來自國外的參訪團，她表示，自靜修女中退休時，正值環保局招募大漢溪生態廊道解說志工，她立刻接受訓練成為解說員，並成為濕地故事館志工至今已逾10年「生態為我所愛，到如今仍樂在其中」。

朱益君表示，濕地是地球上生產力最豐富的生態系之一，且具有防洪及淨水的功能，新北市於大漢溪河道左右岸設置8處人工濕地與3處礫間接曝氣場域，環保局更在2012年打造了北台灣首座濕地故事館，並結合鄰近新海三期濕地、漳和濕地，由志工們協助推展環境教育工作，讓參觀民眾學習如何愛護水資源，並觀察周邊水域生態及水環境，至今已累積53萬4571人參訪。

環保局表示，目前共有44名濕地志工，主要負責「濕地故事館」及「漳和濕地」基礎維運工作及導覽解說，志工們發展出豐富的探索大自然課程，搭配桌遊、繪本、互動式教具及DIY等活動深化環保知識。

志工們也會前往學校、企業、機關團體，透過講座、課程、校外教學、擺攤等方式宣導濕地生態及水環境教育知識，例如長期協助板橋國中濕地社辦理教學活動，讓學生認識、學習濕地相關生態及功能，並培養學生濕地導覽解說的能力。