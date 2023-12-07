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「少塑」成為多數 蘭嶼、綠島減少26萬個一次性垃圾

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
推動離島「一次用產品減量計畫」，台東縣環保局公布統計今年1至11月份，蘭嶼及綠島共減少26萬個一次性垃圾，成效顯著。圖／台東縣環保局提供
推動離島「一次用產品減量計畫」，台東縣環保局公布統計今年1至11月份，蘭嶼及綠島共減少26萬個一次性垃圾，成效顯著。圖／台東縣環保局提供

推動離島「一次用產品減量計畫」，台東縣環保局公布統計今年1至11月份，蘭嶼及綠島共減少26萬個一次性垃圾，成效顯著。局長郭建成說，持續讓離島「少塑」成為多數，守護島上美麗環境。

郭建成說， 「一次用產品減量計畫」包含離島租借循環杯、輔導離島餐飲業者改使用環保餐具及環保外送服務、設攤宣導、離島旅宿業不提供一次性旅宿用品等，很受島上居民及遊客支持響應。

過去蘭嶼、綠島每到旅遊旺季，島上垃圾問題一直是討論話題，縣府為解決問題，採取源頭減塑政策，於4年前推動離島「一次用產品減量計畫」，不僅逐年減少垃圾產生，也提升島上旅遊素質。

環保局統計今年1至11月份止，離島租借循環杯總借杯數達13260杯次，比去年同期總借杯數成長3641杯，共減少5萬3040個一次性飲料杯垃圾（杯子、杯蓋、塑膠袋、吸管）。

另輔導離島餐飲業者改使用環保餐具，從2020年的3家今年提升5家，共減少19萬1400個一次性餐具；輔導離島餐飲業外送服務使用環保容器盛裝也增加到12間，共減少873個一次性餐盒。

環保局表示，暑期離島「撿」塑活動辦了9場次，減少1527個塑膠容器；試辦離島旅宿業不提供一次性旅宿用品活動，共9間，減少1萬6020個一次性旅宿用品，總共減少26萬個一次性垃圾。

台東縣環保局輔導離島餐飲業者改使用環保餐具，從2020年的3家今年提升5家，共減少19萬1400個一次性餐具。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局輔導離島餐飲業者改使用環保餐具，從2020年的3家今年提升5家，共減少19萬1400個一次性餐具。圖／台東縣環保局提供

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