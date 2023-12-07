失智症紅綠燈／需要喘息服務 可撥1966專線

A：在照顧失智家人的過程中，很多民眾會感到身心俱疲，急需專業支援或喘息服務。失智照顧的資源，包括各地失智症共同照護中心、失智社區服務據點、失智症協會、健康服務中心及衛生局等。照顧者可依需求選擇最適合的資源，使照顧者與失智者得到適切的協助和照護。

如果需要喘息服務，可撥打1966長照專線，或聯絡當地長期照顧管理中心。此外，若家人正在住院期間，也可以聯繫醫院的出院準備銜接長照服務小組。

喘息服務是長照服務的一環，根據失智者的長照需要等級，提供居家喘息、機構喘息、社區喘息，聘僱外籍家庭看護工的雇主亦可申請短期照顧或擴大喘息服務。

●民眾若要了解多一點資訊，可上失智症社會支持中心網站查詢，或撥打失智症關懷專線：0800-474-580（失智時，我幫您），將有專人解答、說明。