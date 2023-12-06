重粒子治癌花費百萬一位難求 北榮治療效果胰臟癌最好

台北榮總重粒子治療於今年5月15日啟用，截至今日（12/5）為止，半年內已完成百例病人治療。依北榮統計，重粒子治療半年來前四大癌症，分別為攝護腺癌、胰臟癌、肝癌、肺癌，其中攝護腺癌、胰臟癌各三分之一，並以胰臟癌表現最好。目前治療胰臟癌採取重粒子合併化療，有機會讓原本無法手術的病人，腫瘤縮小至可以切除病灶。

台北榮總副院長李偉強說，胰臟位在身體深層，罹癌後難以發現，發現時多屬第四期，此時腫瘤已與周邊血管、組織沾黏，無法手術，或是採取放療時，容易引起併發症，治療十分困難、效果不佳，致死率高。

台北榮總今年8月成立「胰臟癌治療暨研究中心」，李偉強指出，目前胰臟癌治療採取重粒子合併化療，已讓多名病人的腫瘤與周邊血管、組織分離，以利後續手術。已有多名患者接受治療，「這是我最高興的事情」。

目前台北榮總重粒子治療胰臟癌人數僅次於攝護腺癌，排名第二，日本專家日前來到北榮參訪時，得知北榮胰臟癌治療成果，都感到十分驚訝。

李偉強說，許多癌友將重粒子治療視為最後一線的希望，更有許多自其他醫院轉介的癌症患者，北榮也加開特別門診，希望盡速評估癌友病情。北榮重粒子治療，一次療程依不同癌症有不同治療次數，如胰臟癌、攝護腺癌各需12次，每個療程約需自費100至150萬元，患者年齡多為60歲以上。

重粒子為自費治療，不符合治療條件的癌友，醫院也會嚴格把關，並轉介至相關科別接受完善的治療，避免讓癌友勉強花錢治療。李偉強說，許多乳癌患者來到重粒子門診尋求治療，但目前乳癌已有很好的健保給付藥物，即使乳癌患者願意自費，也會婉拒，必須爲病人考量。

李偉強說，重粒子治療費用高，五月開幕時表示，每年將會提供2％名額，免費治療弱勢患者，如今已有一名符合適應症的弱勢患者提出申請，本周五開會討論患者病情，評估是否適合重粒子治療，北榮身為公立醫院，必須負起照顧民眾健康的責任，實現承諾。